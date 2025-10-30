Canarias despide a 'Pistol', el histórico batería de Ataúd Vacante

La cultura de las Islas dijo adiós este jueves día 30 de octubre a una de las figuras esenciales del rock y punk hecho en Canarias, un histórico. Víctor Arrocha, conocido como Pistol, de la banda tinerfeña Ataúd Vacante, falleció a los 61 años después de no haber podido superar una larga enfermedad. La noticia de su fallecimiento dejó «en shock» a amigos, seguidores, periodistas especializados y programadores que han seguido de cerca la carrera del que fuera batería de una de las bandas más internacionales con sello isleño.

Nacido en La Gomera, se trasladó con su familia a Tenerife cuando aún era muy pequeño. Víctor Arrocha inició su trayectoria musical con el grupo Familia Real pero el éxito le llegaría más tarde, a partir de 1980, con la creación de Ataúd Vacante, el grupo cuyo éxito traspasó las fronteras canarias, convirtiéndose en uno de los referentes del punk cantando en español en la década de 1990 y que fue conocido tanto en la Península como en Sudamérica, donde se granjeó de un nutrido grupo de seguidores.

Su compañero, 'Silver'

El matrimonio musical establecido entre Silvestre Sosa, Silver, –voz de Ataúd Vacante– y Pistol dio lugar a uno de los grupos más carismáticos de la escena musical canaria en los últimos años del siglo XX. La banda arrancó su andadura en 1984 en Puerto de la Cruz y regaló su música al público hasta 1995. En febrero de 2014, tres décadas después de aquel debut, Silver S. Ramos (voz), Fafe Gamero (guitarra), Manolo El Máquina (bajo) y Pistol (batería) volvieron a los escenarios para ofrecer un reducido número de conciertos que hicieron las delicias de sus cientos de seguidores.

Sus otras bandas

Tras la disolución de Ataúd Vacante, Pistol también formó parte de bandas como 13 Motos y Brutalizzed Kids, y el interés por el músico entre el público no decayó, lo que provocó que se le relizaran numerosas entrevistas donde se dio cuenta de los altibajos que tuvo a lo largo de su vida. A pesar de ello, quienes lo conocieron destacaron ayer tras conocer la noticia de su muerte, su «buen sentido del humor». La última formación en la que hizo música el recién fallecido Pistol fue Eméritos.

Un documental sobre su vida

El escritor y periodista José María de Paiz es el autor del documental Pistol y afirmó ayer que el batería fue ««una pieza básica para entender el punk rock en Canarias y, me atrevo a decir también, en España». Afirma que, tras admirarlo profundamente como música, poder conocerlo para poder llevar a cabo sus reportajes «me gustó mucho».

Periodistas especializados

Diego Hernández, periodista especializado en el sector musical de Canarias, aseguró nada más conocer la triste noticia que el de ayer era «un día muy triste para la música en Canarias». Especialmente, continuó, porque «se nos va un personaje que es fundamental, histórico y referencial y miembro de bandas que marcaron los años 80 y 90: Familia Real, Ataúd Vacante, Brutalizzed Kids, 13 Motos o su banda más reciente, Eméritos». Hernández también destacó la calidad personal del músico: «una grandísima persona, afable y grandísimo compañero».

Otro conocido periodista especializado en música, el tinerfeño Job Ledesma, mostró su pesar por el fallecimiento de Pistol. «Como músico era una máquina de hacer punk rock y fue la base fundamental del mejor grupo de rock de Canarias, Ataúd Vacante. Sobre todo le daba al grupo ese espíritu callejero, muy de barrio, la chispa y ese humor imposible». Ledesma valoró su «humor y simpatía» y destacó que deja «un gran recuerdo y multitud de canciones inagotables». «Se transformaba en una en una máquina descomunal de ritmo que siempre clavaba el tempo y que tocaba con una contundencia y una simplicidad fundamentales». «Es una noticia tristísima», sentenció.

Promotores

El productor musical Leo Mansito también se quiso sumar a las condolencias tras la muerte de Pistol y afirmó que «Ataúd Vacante es historia de la música en Canarias de los años 80 y 90» y definió esta formación como «una de las bandas más potentes que ha salido de Canarias».