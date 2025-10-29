Fernando Miranda (Naife): «Nos fastidia el escaso número de salas para actuar en Canarias»

El Festival de Músicas Alternativas de Canarias (FMAC) celebra su 20º aniversario con una programación que recorrerá varias islas entre el 1 y el 15 de noviembre. La cita se ha configurado como una plataforma para dar a conocer la creación independiente y las nuevas corrientes musicales del Archipiélago y buena muestra de ello son las 380 formaciones musicales que han pasado por las 19 ediciones celebradas hasta la fecha. Este año, el festival se inaugura el sábado 1 de noviembre, en el Espacio Cultural Aguere de La Laguna con las actuaciones de Common Goldfish, Pumuky, Naife y el DJ set de Jeff Automatic. Los grancanarios Naife son una de las bandas de más reciente creación pero no han querido perderse esta oportunidad de tocar junto a algunos de sus ídolos.

¿Qué supone para una banda joven como Naife poder participar en el 20º aniversario del Festival de Músicas Alternativas de Canarias?

Para nosotros es increíble poder estar en La Laguna. El Espacio Aguere nos parece genial, y supone para nosotros una oportunidad tremenda.

Aunque la banda sea joven, todos los integrantes tienen un largo recorrido en el mundo de la música, así que ver que iniciativas como este festival celebra ya su 20º edición debe ser una buena noticia para el sector de la música en Canarias.

Sí. Nosotros somos de Gran Canaria y ahora viajamos a Tenerife, así que conocemos más o menos el panorama de las Islas y puedo decir que, en cuanto al número de salas donde poder actuar, estamos un poco fastidiados. Por eso, que los festivales como el FMAC puedan mantenerse durante tanto tiempo, a pesar de que no haya muchos espacios donde poder celebrarlos, es una pasada.

¿Qué tienen preparado para su concierto del sábado?

Somos una banda de rock and roll, así que vamos a dar mucha caña. Vamos a presentar un tema nuevo y tenemos muchas ganas de poder tocar en un espacio como el Aguere, que creemos que es un sitio genial para poder compartir nuestra música por primera vez. Prometemos 45 minutos de puro rock and roll.

Los grancanarios Naife. / El Día

Con tanta experiencia en el mundo de la música como tienen ustedes, ¿por qué decidieron fundar Naife en 2024?

Somos amigos desde hace tiempo y cada uno tenía proyectos musicales previos a Naife que fueron muriendo porque, entre otras cosas, como decíamos, tampoco había buenos espacios donde poder tocar. Se lo propuse a mis compañeros y nuestro objetivo era hacer música auténtica y pasarlo bien entre nosotros. Desde el principio, nuestra idea era tocar, porque no queríamos ser una banda de local de ensayo, sino de poder salir a la calle, y hemos tenido mucha suerte porque creo que lo que hacemos está gustando bastante y eso nos ha abierto muchas puertas.

«No somos una banda de local de ensayo; nos gusta el directo»

¿Cuál es exactamente la propuesta de Naife?

Cada uno de los integrantes procede de un género diferente, del blues, del rock and roll más sucio, de la música los años 70… Aunque yo traigo las ideas, trabajamos en conjunto y no nos pisamos porque todos aportamos para dar forma a una banda muy auténtica, genuina, con un sonido propio porque hacemos lo que sentimos. Y todo eso lo percibe el público cuando nos subimos al escenario, que es donde mejor lo pasamos. Tenemos un sonido muy original porque bebemos de la guitarra más blusera y del sonido punk, y creamos una propuesta híbrida.

Precisamente, al decir que no querían quedarse como una banda de sala de ensayo, ¿qué importancia le dan al directo?

Creo que es ahí donde somos realmente buenos. Siempre estamos con la idea de grabar un disco pero donde lo pasamos bien y somos buenos es sobre el escenario. Y precisamente eso creo que es lo que nos ha permitido tocar cada vez más y que la gente descubra lo divertidos que somos. Personalmente, siempre me ha dado mucho miedo subirme al escenario pero no me pasa con este nuevo proyecto y creo que es porque somos realmente auténticos.

A pesar de que son una banda relativamente joven, ya han tenido la oportunidad de viajar por diferentes islas. ¿Dirían que Canarias vive un buen momento musical y que facilita el recorrido de agrupaciones como Naife?

Sí, la verdad que nos sorprende porque hemos podido hacer muchos bolos y cuando no tenemos ninguno a la vista, nos extraña. Hemos estado en Lanzarote, El Hierro, Tenerife… y parece que siempre tenemos como tres fechas en el horizonte. Ahora nos llega la oportunidad de participar en el FMAC junto a bandas punteras y consolidadas, como Pumuky, y otras más recientes. Para nosotros, es un espacio muy importante para enseñar nuestra propuesta.

¿Iniciativas como esta les animan a hacer algún tipo de colaboración con otros compañeros del sector?

Esa posibilidad siempre está ahí y ya hemos tocado con bandas de Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. Esa posibilidad siempre da lugar a algo bonito. Es algo que siempre mantenemos sobre la mesa.