Artizar inaugura en La Laguna una muestra con la mejor de las fotógrafas de Cuba

La lagunera galería Artizar inaugurará este jueves, día 30 de octubre, una muestra con la que es la mejor de las fotógrafas de Cuba: Marta María Pérez Brazo (La Habana, 1959). La exposición, cuya apertura está prevista para las 18:00 horas, estará disponible para su visita en el horario habitual del espacio de la calle San Agustín, en La Laguna, hasta el próximo 8 de diciembre.

El texto introductorio de este proyecto, que forma parte de la agenda complementaria de la XVIII Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife (Fotonoviembre 2025), lleva la firma de Laura Arañó Arencibia, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, que hace además un recorrido por la trayectoria de la artista. "Marta María Pérez Bravo no le teme a las travesías, su obra ha resistido al desarraigo impuesto por la migración, el viaje constante, simbólico y físico, al que desafía la geografía de las islas y las transformaciones que el tiempo impone a una obra sólida, que ha transmutado durante más de cuatro décadas", explica.

Nuevos materiales

Las paredes de la conocida galería de arte tinerfeña muestran un total de 26 piezas, una oportunidad única para acercarse a las creaciones de esta artista internacional. "Instala sus piezas, concibe la manera de mostrarlas en todos los sentidos posibles. Ello explicaría el por qué ha recurrido a nuevos materiales para la presentación de su trabajo, que se ha expandido hacia la instalación y el videoarte. Si antes su imaginario estaba circunscrito a un formato pequeño y a las impresiones en plata sobre gelatina, ahora sorprende con la impresión digital y las rupturas de fronteras sobre materiales más tradicional: lienzo, metales, y cerámicas conforman también su espectro de creación", explicó la experta.

El horario de la Galería Artizar se extiende de lunes a viernes de 10:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados también está abierta, en horario de mañana, entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Biografía de la artista

La carrera internacional de Pérez Bravo arrancó en 1988 con exposiciones individuales en el Museo Carrillo Gil de México, en el Museo de Arte Contemporáneo de Perú y en el Museo de Arte Moderno de Venezuela. En 1989 representó a Cuba en la III Bienal de La Habana y en 1990 en la XXI Bienal de Sao Paulo (Brasil).

Ese mismo añofue invitada a formar parte del proyecto Art and Cuba Now, Bronx Museum of the Arts (USA). La obra de Marta María Pérez Bravo ha sido expuesta en la IV Bienal de la Habana; la V Bienal de Estambul (Turquía) y la Bienal Gwangju (Corea del Sur). Ha expuesto en numerosos museos, entre otros el San Francisco Museum of Modern Art; Museo del Barrio (USA); Museum of Contemporary Art (Australia); Museum Fridericianum (Alemania); Muesarnok Museum (Hungría); Museum for Moderne Kunst (Dinamarca); Museum of Fine Arts (USA); Wichita Art Museum (USA); Museum of Fine Arts (USA); Miami Art Museum (USA) y Los Angeles County Museum of Art (USA) y es parte de la colección permanente del Museum of Modern Art (MoMA, USA); Museum of Fine Arts (USA); Museum of Art (Finlandia); National Museum of Fine Arts (Cuba); Ludwig Forum (Alemania); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España); Museo Español e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (España) y Norton Collection