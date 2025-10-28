Nicolás Avruj (productor): «La coproducción es ideal para favorecer que una película comience a viajar»

El productor argentino Nicolás Avruj visita Tenerife por primera vez para ofrecer este miércoles 29 de octubre una clase magistral en el marco de las V Jornadas Procine. La cita tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 16:00 horas. A las 19:00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta en Canarias también Maternal, la cinta de Maura Delpero que él mismo coproduce.

Esta quinta edición del Programa de Especialización Cinematográfica está centrado en el trabajo de los productores, una función que en ocasiones pasa desapercibida para el público general, pero que es fundamental dentro de la industria.

Sí, y eso es lo lindo del cine, que cada rol que se desempeña dentro del equipo es fundamental. A lo largo de la historia, los directores o los actores han tenido un papel destacado, pero creo que los productores siempre han estado invisibilizados. Existen muchos tipos de productores, y que se involucran de maneras completamente diversas porque algunos están más cercanos al proceso creativo, otros al mundo financiero…

A lo largo de su carrera, usted ha desempeñado las funciones de director y de productor, dependiendo del proyecto. ¿Le concede eso una visión más global de la industria del cine?

Sí, incluso he sido técnico, porque me divierten los desafíos. Me gusta ir aprendiendo y trabajar con distintas personas y bajo diferentes métodos que siempre se centran en crear vínculos entre los compañeros, porque lo importante es que se genere una confianza mutua. Además, es imposible establecer dónde va a terminar un trabajo de este tipo o dónde se va a poder ver después de 15 años, por ejemplo. Y precisamente, en ese viaje, el productor es indispensable. Puede que el resto del equipo ya se haya desvinculado del proyecto, pero el productor va a seguir moviendo la película.

En su participación en las jornadas celebradas en TEA hablará sobre Producir desde el inconsciente. ¿Qué es precisamente lo que quiere trasmitir con su intervención?

Lo más lindo de este trabajo es poder charlar con los compañeros de profesión, entender quién está al otro lado e interactuar en función de nuestros intereses reales. Me gusta escuchar desde la experiencia del otro y entender de dónde viene una idea y qué motiva a otra persona a hacer lo que hace. Yo trato de construir también desde mi experiencia personal y también con todas esas incertidumbres que nos acechan ahora. Me gusta hacerme preguntas que no tengan respuestas pero que me conecten con la motivación de hacer películas.

«Por muy buena que sea la película, si la experiencia del rodaje no es buena, para mí el saldo no es positivo»

Tras tantos años en el mundo del cine, ¿qué es lo que le mueve para decidir producir un nuevo proyecto?

En realidad, todo es una incertidumbre porque nunca sabes cuánto tiempo te va a llevar un proyecto, y por eso insisto en que la compañía es fundamental, y por eso valoro la experiencia de hacer. Por muy buena que sea la película, si después la experiencia no es tan buena, para mí el saldo no es positivo.

Ha realizado numerosas coproducciones internacionales. ¿Se multiplican los retos cuando participan varias regiones en un mismo proyecto?

De hecho, salvo una película, todas las demás que he hecho han sido coproducciones. Siempre me gustó viajar y hablar idiomas y esta es la excusa perfecta. Además, la coproducción es ideal para favorecer que una película comience a viajar. Precisamente visitar Tenerife con estas jornadas es parte de ese viaje.

Así que venir a Canarias puede ser la excusa perfecta para poner en marcha nuevas coproducciones internacionales...

Claro. Escucho mucho hablar de películas filmadas en Canarias y que mucha gente conoce, por lo que me dan más ganas de iniciar algún proyecto.

También presentará en las jornadas de TEA Maternal, película que coproduce y que ha sido premiada en Locarno o en Annecy, entre otros festivales. ¿Se esperaban esta buena acogida de la cinta?

Uno nunca se lo espera, pero creo que en este caso se dieron una serie de coincidencias que ayudaron a este proyecto tan bueno. No sé exactamente qué es lo que ha llamado la atención pero creo que precisamente lo lindo es que puede que resuenen cosas distintas. Obviamente, destaca la mirada femenina sobre la maternidad, que no es la clásica porque se trata desde un ambiente juvenil y con un factor exótico. Existe también un vínculo entre Europa y América Latina a través de un viaje que se convierte en una metáfora sobre la maternidad y todas las contradicciones que conlleva. Esta película viene a juntar muchos mensajes y muchas formas diferentes de narrarlos, que es también lo que llama la atención. La película no solo habla de la maternidad y de los viajes entre continentes sino que también reflexiona sobre el mundo cinematográfico, con una visión profunda.