Miradas Afroindígenas: Un puente a la producción de cine entre Latinoamérica y África desde Puerto de la Cruz

El Festival y Mercado Internacional de Cine de Realidad de Canarias en Puerto de la Cruz, Miradas Afroindígenas, tenderá puentes entre África y América Latina y situará a Puerto de la Cruz como epicentro de la creación cinematográfica. El germen de esta cita se encuentra en la incubadora de proyectos que se celebra desde hace cinco años y que se coordina entre República Dominicana y Tenerife. Dirigido por el cineasta tinerfeño y ganador de un Premio Goya David Baute, este festival se desarrollará entre los días 22 y 29 de noviembre.

La Sala Teatro Timanfaya albergará las proyecciones de esta edición, mientras que la industria del festival tendrá lugar en las salas del Lago Martiánez y los talleres y encuentros se desarrollarán en diferentes espacios del municipio. La celebración de esta cita es posible gracias a la alianza de grandes festivales de Latinoamérica y África: DocMX (México), DocSP (Brasil), FIDOCS (Chile), FICI (Colombia), los festivales de cine africano de Agadir y de Sudáfrica, y Zinebi (Bilbao).

Estrenos

Entre las actividades previstas se encuentra el estreno en Canarias de Historia del buen valle, la úlitma película de José Luis Guerin, que recibió el premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián. Además, en la sección Narrativa Personal, el festival reconocerá la trayectoria de la cineasta chilena Maite Alberdi, responsable de diferentes cintas nominadas a los Oscar y premiada en los Goya, en San Sebastián o Cannes. Además, en el Mercado de Miradas Afroindígenas habrá dos secciones, una dirigida a proyectos en desarrollo y otra para proyectos que se encuentran con una producción más avanzada, con el objetivo de que todos estos proyectos se puedan ver, en próximas ediciones, en el propio festival.

Miradas Afroindígenas recoge el testigo de MiradasDoc aunque, explicó David Baute, esta nueva cita se centra en el cine de realidad, más allá del documental, que centraba buena parte de la programación del festival celebrado en Guía de Isora. Además, centra la mirada en la producción latinoamericana y africana, lo que determinará la selección de cintas participantes. "Las fronteras de los géneros en el cine se van diluyendo y por eso nos gusta hablar de cine de realidad, que además los productores y cineastas canarios también están abordando", expresó Baute, quien precisó de este modo que también estarán presentes proyectos de la Península y de Portugal.

Proyecto necesario

"La incubadora surgió hace cinco años en República Dominicana como iniciativa embrionaria para el desarrollo de proyectos cinematográficos", relató David Baute, quien añadió que ahora, en este nuevo festival "mira hacia el cine de realidad, un cine creativo, desafiante y complejo". El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, insistió en que Miradas Afroindígenas "aborda una mirada absolutamente indispensable, tanto en Latinoamérica como África", y recordó que "el cine, las artes y la cultura pueden aportar una mirada a esa realidad, analizarla y denunciarla". Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, celebró la descentralización de la cultura, que se refleja en la celebración de este festival en Puerto de la Cruz e hizo hincapié en que "las producciones audiovisuales deben potenciarse mucho más, porque son el futuro".