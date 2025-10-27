La improvisación llega a La Laguna, Tacoronte y Vilaflor con la cuarta edición de Canarias Improvisa

La improvisación llega en noviembre a La Laguna, Tacoronte y Vilaflor con la cuarta edición del Festival Canarias Improvisa que reunirá entre los días 12 y 16 a compañías canarias, nacionales e internacionales que ofrecerán talleres y espectáculos donde la creatividad se construye en directo. Durante cinco días, el público podrá disfrutar de propuestas intimistas, teatro de calle y funciones de gran formato. Este festival aúna propuestas escénicas interactivas, participativas y sostenibles que prima las experiencias colectivas.

Entre las compañías participantes en esta cuarta edición se encuentra la canaria Vives Impro, que participará con Tres en alerta, la función inaugural que se podrá disfrutar en Tacoronte el próximo día 12. Un día más tarde tendrá lugar la propuesta para escolares de Imprudentes Teatro, Ser o no ser que llenará el Teatro Leal de La Laguna de reflexión escénica que navega entre el humor y la emoción. La compañía granadina Tetera Impro ofrecerá Te como la vida, un espectáculo improvisado donde se dan cita la vulnerabilidad, la ternura, los gritos, las risas o los llantos. Ese mismo día, a las nueve de la noche, el público podrá disfrutar de la propuesta madrileña Woman Up!, que ofrece una mirada comprometida y femenina de la mano de actriz de diferentes compañías como Paula Galimberti (Jamming), Encarni Corrales (La Tetera Impro), Laura Márquez y Ana Puerta.

En Vilaflor

El municipio de Vilaflor se suma en esta ocasión a Canarias Improvisa, hasta donde llega, el sábado día 15, la compañía aragonesa Teatro Indigesto, con Paisanos, una propuesta callejera con humor popular e interacción directa con el público en la que tres desconocidos llegan a un pueblo para impulsar su turismo y cultura, conociendo su gente, historia y tradiciones. Se comprometen a emplear la improvisación teatral para involucrar al público y convertirse en auténticos paisanos.

Tras cuatro ediciones, existen varias citas ineludibles en este festival, como es la luchada de impro (Match de Improvisación), que en esta ocasión tendrá lugar el viernes 14 de noviembre en el Teatro Unión Tejina. En esta ocasión, la cita representará un derbi canario con Irene Álvarez como presentadora, J.J. Sánchez como árbitro y un elenco de artistas de toda España. Por último, la Jam de Impro será la excusa perfecta para que las compañías y los alumnos de las escuelas de improvisación se mezclen en un espectáculo colectivo que se celebrará el sábado, en La Bowie.

Programa educativo

El Festival Canarias Improvisa destaca, además, por su importante faceta social y educativa puesto que su objetivo es acercar este arte a la comunidad y emplearlo como una herramienta de aprendizaje, inclusión y desarrollo personal. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián del Castillo, recordó que este es el primer festival de este tipo en el Archipiélago, mientras que el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, expresó que esta cita promueve la movilidad sostenible, el consumo de producto local, el respeto al entorno, así como el compromiso social y educativo a través del "estado más puro del teatro y de la frescura de su versión más imprudente".

Las alcaldesas de Tacoronte y Vilaflor, Sandra Izquierdo y Agustina Beltrán, respectivamente, valoraron poder formar parte de la programación, y la directora del Festival Canarias Improvisa, Irene Álvarez, habló de la necesidad de la necesidad de contar con referentes femeninas en sectores como el de la improvisación. Celebró en este sentido que "la improvisación le están dando más peso a las mujeres".