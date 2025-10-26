El mejor indie, rock y pop asalta Tenerife

La octava edición del Tenerife Peñón Fest, que se celebra por segundo año en SantaCruz de Tenerife, conquistó a más de 8.000 almas durante la tarde y noche de ayer con el mejor pop, rock e indie español

Santa Cruz de Tenerife vivió durante la tarde y la noche de este sábado una de esas citas musicales que se graban en la memoria. Más de 8.000 asistentes convirtieron el parking del Palmétum en una explosión de música, emoción y energía durante el Tenerife Peñón Fest 2025, que reunió a grandes nombres del panorama nacional el pop, rock y el indie: Dani Fernández, Carolina Durante, Zahara, Siloé, Nil Moliner, Bebe y Sexy Zebras.

Desde primeras horas de la tarde, el ambiente prometía. A las 15:45 horas, Sexy Zebras inauguró el espectáculo con actitud rockera y temas icónicos como Marisol, Nena o Tonterías, marcando el ritmo y los primeros compases de un festival que no daría tregua. Actitud rockera, con ganas de pasarlo increíblemente bien y un público que tardó solo unos segundos en dejarse llevar.

Le siguió Bebe, quien con su voz inconfundible transportó al público a los primeros años de este siglo con clásicos como Malo, Ella o Siete horas. Su actuación mezcló nostalgia y celebración, tras una trayectoria que ha marcado una época invitó a cantar himnos que siguen tan vivos como entonces.

Nil Moliner, durante su actuación la noche del sábado. / Arturo Jiménez

El recinto ofrecía, además, una zona de juegos y recreativos, donde tanto niños como adultos disfrutaron de un fotomatón que se convirtió en parada obligatoria entre actuaciones.

El relevo lo tomó Carolina Durante, desatando la locura con su estilo desenfadado. El bajista, Martín, lució una camiseta del CD Tenerife, gesto que fue recibido entre aplausos y vítores. Canciones como Misil o Joderse la vida desataron pogos, saltos y una energía colectiva que llenó el Palmétum. La banda animó a darlo todo, como si esas canciones a gritos también formaran parte del espectáculo, especialmente durante el tema Cayetano, con un público entregado con los brazos en alto.

Dani Fernández se subió al escenario para reventarlo desde el primer acorde

Después, Zahara cautivó con su característico despliegue escénico y su voz característica. Acompañada de su «policlean», transformó el espacio en un universo emocional donde resonaron Berlín U5, Con las ganas y Ramona, desatando una atmósfera íntima y poderosa a la vez. Fue, sin duda, un momento en el que el recinto se convirtió en el lugar soñado para los mayores fans de la artista andaluza.

Con la puesta del sol, llegó el momento perfecto para reponer fuerzas en el espacio gastronómico, repleto de foodtrucks con propuestas internacionales donde ofrecieron platos para todos los gustos: bocadillos, hamburguesas, arepas o croquetas, entre otras muchas opciones. Y en el ecomarket, donde el talento canario brilló a través de la artesanía, ilustraciones y pequeños tatuajes que inmortalizaron el espíritu del festival.

Ya entrada la noche, Nil Moliner subió al escenario entre una sonora ovación. Sus temas, como Tu cuerpo en braille y Mi religión, hicieron cantar al unísono a miles de voces en una actuación cargada de vitalidad.

Y finalmente llegó él. Dani Fernández. Uno de los más esperados de la noche sin duda. Subió al escenario para reventarlo por completo y demostrar por qué es uno de los artistas más queridos del panorama nacional. Su repertorio, entre baladas intensas y himnos como Dile a los demás o Bailemos, cerró su actuación con el público completamente entregado.

El broche final lo puso Siloé, que combinó fuerza y sensibilidad para despedir la noche con temas como Reza por mí y Todos los besos, que envolvieron al público en un clima de emoción y nostalgia.

El Tenerife Peñón Fest 2025 concluyó dejando esa sensación única que solo los grandes festivales logran: la de haber vivido algo irrepetible. No fue un adiós, sino un «hasta luego» lleno de promesas para futuras ediciones. Muchos, cuando aún no habían abandonado el recinto ya pensaban en qué artistas les gustaría que formaran parte del cartel de la novena edición, en 2026, del Tenerife Peñón Fest. El Tenerife Peñón Fest demostró, una vez más, por qué es uno de los festivales más tops de la música pop, rock e indie en español.