Leiva actuará esta semana en Tenerife con su 'Tour Gigante'

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se prepararán esta semana para recibir la música de Leiva. El cantante actuará el 1 de noviembre en el Parking del Palmétum, en Santa Cruz de Tenerife, como parte de su esperado 'Tour Gigante'. Un día antes, el 31 de octubre, estará en la Plaza de la Música de las Palmas de Gran Canaria.

Así, tras su última visita a las islas en mayo de 2022, Leiva regresa con su 'Tour Gigante', con "una gran expectación" entre sus seguidores, con el que espera ofrecer en las islas dos espectáculos "inolvidables" de música y emociones, según ha enfatizado la organización del evento en una nota.

Con más de 15 años de trayectoria y un legado que ha marcado la música española, Leiva se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del panorama nacional.

Leiva en 'La revuelta' / LA 1

El artista ha vendido millones de discos, agotado entradas en grandes recintos y ha sido galardonado con premios como Premios 40 Principales y MTV Europe Music Awards, destacando además por su capacidad de composición, su estilo propio y su conexión genuina con el público en cada concierto.

Su último álbum, 'Gigante', ha recibido elogios de crítica y público, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales, y su gira continúa arrasando en toda España. Cada concierto, detallan, es un espectáculo "único", donde la fuerza de Leiva sobre el escenario y su cercanía con el público buscarán ofrecer momentos "intensos y memorables" para todos sus seguidores.