Manuel Turizo protagoniza Osadía Music Fest en Arona

La segunda edición de Osadía Music Fest se celebrará el próximo viernes en el Anexo Estadio Antonio Domínguez Alfonso de Arona y albergará el concierto de Manuel Turizo, dentro de su gira 201 World Tour. Las entradas, con más del 85% del aforo vendido, están disponibles desde 49 euros en la página web oficial del concierto y a través de canales autorizados como Tomaticket.

Conocido por éxitos como La bachata, Una lady como tú o Qué pecao, Manuel Turizo se ha consolidado como una de las voces más influyentes del panorama latino actual. En esta nueva etapa, el colombiano apuesta por un espectáculo inmersivo y autobiográfico inspirado en su disco 201, su cuarto álbum de estudio, lanzado el 22 de noviembre del pasado año. En esta propuesta, el cantante ofrece una experiencia única dentro de su universo íntimo: su propio apartamento 201.

De este modo, Canarias pondrá el broche de oro a la estancia de Manuel Turizo en España. La segunda edición de Osadía Music Fest se desarrollará entre las seis de la tarde y las once de la noche y contará, además, con una zona gastronómica para disfrutar de una experiencia completa más allá de la música. Al tratarse de un concierto familiar, los menores también podrán asistir, convirtiéndose en una oportunidad para compartir la música de uno de los artistas latinos más destacados de la actualidad.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, destaca que «Arona vuelve a convertirse en escenario de grandes conciertos internacionales, consolidando su apuesta por la dinamización cultural y turística del municipio». Indica que este regreso de los grandes eventos supone, «no solo una oportunidad para disfrutar de música de primer nivel, sino también un impulso económico y social que beneficia al comercio, la restauración y el empleo local». «Con iniciativas como esta, Arona recupera la ilusión y el movimiento, y avanza con fuerza tras un tiempo de pausa, reforzando su imagen como destino moderno, activo y seguro. Demuestra así su capacidad para acoger espectáculos de gran formato que unen generaciones y proyectan el carácter acogedor del municipio», concluye la regidora.

El concejal de Turismo de Arona, Naím Yánez, señala que «este evento tiene un impacto directo en la promoción turística de nuestro municipio» y favorece la llegada de visitantes, lo que beneficia a sectores como la hostelería, la restauración y el comercio local, «generando un importante retorno económico». Además, la difusión del evento «contribuye a posicionar nuestro municipio como un destino atractivo para el ocio, la cultura y el turismo. En definitiva, es una oportunidad para mostrar todo lo que tenemos que ofrecer y consolidar nuestra marca como destino de referencia», dice.

El CEO de Osadía Music Fest, Benjamín Molowny, aprovechó la ocasión para agradecer a Arona «su apoyo e impulso a la cultura, y por colaborar estrechamente para que eventos de carácter internacional, como este, salgan adelante». Además, remarca «el compromiso de nuestra promotora con el talento local, que debe ser apoyado e impulsado para que cada vez sean más los artistas canarios que puedan desarrollarse con las Islas como escenario». n