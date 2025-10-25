El arma cultural

Arequipa debía ser la fiesta del español, y el X Congreso Internacional de la Lengua Española prometía mestizaje, inteligencia artificial, y debate serio. Acabó siendo un duelo al atardecer entre dos instituciones, y frente al Instituto Cervantes de Luis García Montero, se plantó la Real Academia Española de Santiago Muñoz Machado. Hubo ausencias en la clausura, comunicados cruzados, leyendas negras, y un clima de juego de elites desplazó la agenda lingüística. El idioma español, lejos de unir, acabó compartimentado en un ring de egos y banderías.

Pero el auténtico duelo es el síntoma de la cultura española convertida en un campo de batalla sectario donde la memoria histórica deja de consolar víctimas y amordaza narrativas. En el centro, el legado de Almudena Grandes, colega ideológica de García Montero; su cornucopia de novelas sobre la Guerra Civil ha alimentado una moda revanchista tan estridente que a día de hoy contamina el foro panhispánico. Grandes y García Montero, generación sesentera, sin haber pisado ni trincheras ni checas, se han erigido en guardianes de la memoria. El ciclo Episodios de una guerra interminable, 2010-2020, de Grandes, convirtió la posguerra en un bestseller ético (cinco novelas y la sexta incompleta) que rescata a los supuestos perdedores, desde el Valle de Arán a la guerrilla urbana. Premios y ventas, mientras la autora lo defendía como un puzzle galdosiano que cura la herida perpetua del franquismo; su compañero García Montero lo erigió en doctrina: «La memoria es el discurso de la democracia».

¿Memoria o moda? El ciclo literario de Grandes visibiliza olvidos reales, robos de niños y violencia institucional, pero su sesgo es palmario y los verdugos son caricaturas, policías sádicos, o clérigos hipócritas, mientras los republicanos emergen idealizados, sin sombra de las checas paracuellanas o del estalinismo que diezmó al PCE. Grandes, en 2007, bromeó sobre «fusilar a fachas» que la importunaban; en 2008, en una columna de El País, imaginó a una monja «gozando» al ser violada por milicianos ateos, un pasaje que trivializaba cientos de atrocidades anticlericales documentadas en 1936. «Sátira contra el machismo patriarcal», replicaba ella ante las críticas indignadas. Tras su muerte, en 2021, ese eco resurgió, y fue usado para cuestionar homenajes a la escritora, como el renombramiento de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes en 2022, con mandato de Ayuso e impulso socialista madrileño. ¿Por qué honrarla allí, en el corazón de los trenes que evocan la transición sangrienta, si su pluma minimiza dolores ajenos? Como el Valle de los Caídos, rebautizado Cuelgamuros en 2023, y desprovisto de cruces franquistas, debería proponerse quitar el nombre de Almudena Grandes, y no por venganza, sino por coherencia, pues la memoria no es unidireccional y borrar a Franco no justifica erigir altares a quien ignora matices de esa forma tan sesgada y descarada.

Esta moda de Grandes y García Montero es el equivalente hispano a la «cultura de la cancelación» que azota los EE UU e Inglaterra, un estandarte moral que esquiva verdades incómodas. En los campus yankis, BLM y #MeToo han derribado estatuas de Jefferson por esclavista, pero callan sobre el linchamiento inverso en protestas de 2020 o el estalinismo que inspiró a tanto progresista. Oxford ha retirado a Rhodes por colonialista, pero se olvida de que su filantropía financió miles de becas. Ambas modas simplifican; la derecha conservadora no es solo «mala», ni la izquierda estalinista solo «buena». En Arequipa Montero acusa a la RAE de «negocios» para encubrir su propio fervor político; con todo, está ahí porque ha sido nombrado por el doctor en economía Pedro Sánchez, quien ha hecho del Instituto Cervantes una extensión del partido socialista. Muñoz Machado defiende una academia «neutral». La RAE, con sus 46 miembros vitalicios, ha sido acusada de androcentrismo y eurocentrismo, pero, aunque parezca un agravio, al menos aspira a la universalidad, no a la revancha.

Reverte, académico desde 1994, ve en el CILE un microcosmos de la crispación cultural. García Montero encarna para él el «fervor político pueblerino» que antepone agendas ideológicas a la lengua. En un tuit visto más de 47.000 veces en unas pocas horas, Reverte no se anduvo con rodeos y llamó al Ministerio de Exteriores bajo José Manuel Albares un «bloque de incompetencia» por haber «perdido la América hispana», y al Cervantes como «la criatura de Albares» que trata de «colonizar» la RAE. Dijo «mediocre y paniaguado» a Montero y asegura que esta «siniestra mezcla de egos revueltos y mala fe» intenta corromper la Academia «como han hecho con todas las instituciones españolas». En 2024, criticó, en XL Semanal, la decisión de la RAE de incorporar neologismos de «género» como «capitulación ante el lobby progresista» y reclamó un español «viril y preciso» contra lo que llama «lenguajes inclusivos impostados». En el CILE, esto se convierte en su apoyo implícito a Muñoz Machado enfatizando la necesidad de la RAE como baluarte «neutro» contra un Cervantes «politizado». Su mantra: «La lengua no es ideología; es herramienta de verdad». Pues llegaremos a eso, con tesón, porque los que sostienen el sectarismo sesgado, cautivos y desarmados, se rendirán por su mala conciencia y su peor condición.