Nil Moliner (cantante): «La música me une al público y a las emociones. Soy un nexo en el escenario»

Tenerife Peñón Fest celebra su octava edición este sábado 25 de octubre en el aparcamiento del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife. Durante la jornada actuarán artistas como Dani Fernández, Zahara, Carolina Durante o Nil Moliner, que cierra su gira con este concierto en Tenerife.

Coincide en este festival con compañeros con los que ha realizado colaboraciones en los últimos tiempos. ¿Tendrá el público la oportunidad de escuchar sus temas con Dani Fernández o Sexy Zebras, por ejemplo?

Eso es algo que siempre me ha gustado de los festivales, porque nos dejamos llevar por el momento y vemos qué pasa. A veces es complicado coincidir físicamente y, cuando al fin lo logramos, nos arrancamos la mayoría de veces. No sé si este será el caso porque nos gusta dejarlo en manos de la improvisación.

Es usted un artista que disfruta mucho del directo.

Sí, el directo es lo que más disfruto porque yo me dedico a hacer música para poder tocarla ante el público. Me gusta poder generar algo especial, dar forma a un ritual junto a toda esa gente que ha venido a verme o la gente que está en el festival, aunque no esté ahí por mí. Siempre me ha gustado ofrecer mis conciertos para que mis seguidores disfruten muchísimo, y que también lo pueda hacer la gente que les acompaña y que no son fans míos. Puede haber gente que no me conoce de nada y que me está descubriendo en ese momento, y creo que debo ofrecerles mi mejor carta de presentación. Me gusta mucho que la gente se lo pase bien y quiera repetir al terminar el concierto.

¿Con qué propuesta llega al Peñón Fest?

Va a ser un concierto muy emocionante, porque es el último que hacemos de esta gira que ha durado dos años. Después de esto ya nos toca el final de gira que son los tres arenas que tenemos para antes de finalizar el año. Así que creo que esta cita en Tenerife va a ser muy emocionante. Me gusta que la gente salga de mis conciertos un poquito más feliz que como llegó y espero lograrlo aquí también.

¿Cómo se prepara precisamente para esos últimos grandes conciertos de gira con esta carrera suya que ha crecido de una manera tan exponencial?

La verdad que ha sido un lujazo. En el Palau Sant Jordi, el 27 de diciembre, en ese lugar tan emblemático, será la tercera vez que actúe. En el Movistar Arena de Madrid vamos a estar el 17 de diciembre y en el Navarra Arena, en Pamplona, vamos a estar también por segunda vez. A pesar de ello, nunca me acostumbro. Ahora mismo estamos preparando esos conciertos y soy un soñador. Me encanta dar forma a los espectáculos, crearlos y ser lo más ambicioso posible, porque se trata de sitios muy emblemáticos y grandes y tengo claro que va a ser algo único y maravilloso.

No se ha prodigado demasiado por Tenerife…

Sí, por eso me hace tanta ilusión que el final de gira sea en aquí. Tengo muchas ganas de estar con toda mi banda y creo que va a ser un concierto muy épico, divertido y con mucha energía. Además, por suerte, hemos podido viajar con antelación, algo que no podemos hacer a menudo. Vamos a disfrutar de la gente y de la ciudad porque, además, tengo muchos amigos en la Isla.

Comparte buena parte de su vida y su trabajo en las redes sociales. ¿Qué supone para usted poder estar tan cerca de la gente que sigue su música?

Me gusta contar la verdad en mis canciones y sería absurdo no hacerlo también cuando me comunico con la gente que me sigue. No me sale hacerlo de otra manera. Hay personas que interpretan un papel en las redes sociales para protegerse, que también está bien, que conste. Pero a mí me sale ser yo mismo y comunicarme tal cual soy. Para mí, el público que me sigue es lo más importante porque gracias a él estoy donde estoy, y por eso tengo que estar agradecido.

Incluso le ofrece a sus seguidores pequeños regalos, como la organización de su gira por Latinoamérica, para la que les pidió que propusieran los lugares en los que usted actuaría.

Sí, fue increíble. La última vez que fuimos pregunté a qué ciudades querían que fuera a tocar y acabamos yendo a las más votadas. Esas cosas molan mucho. Ahora, por ejemplo, en esta gira me he dedicado a hacer pequeños blogs que colgaba en mis redes e iba soltando píldoras de nuevas canciones, de cosas que pasarán y que la gente que me sigue va a poder descubrir antes. Todo eso les permite estar al corriente de todo y muchos lo viven como un privilegio.

Presentó hace poco el tema Ha pasado algo, que forma parte del proyecto Nexo. ¿En qué consiste?

Para mí, Nexo es todo lo nuevo que llega; es esa conexión entre una canción y una emoción, ese camino y tantas otras cosas. Para mí, la música es conectar tanto con mi público, como con las emociones, y por eso me siento un nexo cuando estoy encima del escenario. Más allá de eso, es todo lo nuevo que viene y del que ya he podido adelantar dos sencillos, Tu cuerpo en braille y Ha pasado algo. Estoy muy feliz del recibimiento que está teniendo porque es la primera vez que saco nueva música desde 2023, cuando lancé Lugar paraíso. Me hace mucha ilusión empezar esta nueva era.

Entonces, tras los grandes conciertos de despedida de final de año, ¿qué es lo que le depara el 2026?

Estos tres conciertos que vienen a final de año son un final, pero también son un principio. Estamos creando un espectáculo como si fuera una transición: para decir adiós a lo que hemos hecho en los últimos dos años y dar la bienvenida a todo lo nuevo que va a llegar en 2026.