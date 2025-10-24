Zahara: «Las mujeres no vemos hueco en la producción pero encontré mi ritmo»

Tenerife Peñón Fest aterriza mañana en el parking del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife. Las puertas del recinto se abrirán a las 15:30 horas, donde se reunirán miles de asistentes para disfrutar de las actuaciones de Dani Fernández, Nil Moliner, Zahara, Bebe, Carolina Durante, Siloé y Sexy Zebras. Tenerife Peñón Fest se celebra por segundo año consecutivo en la capital tinerfeña y, hasta el momento, más del 30% de las entradas vendidas corresponden a público de fuera de Canarias, principalmente de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, Portugal, Italia y Reino Unido.

Música y poesía se dan la mano en Lento Ternura. ¿Cómo llegó a este punto creativo?

Después de PUTA necesitaba contarme desde otro lugar. Mientras componía empecé a escribir textos: no solo escribí canciones, también le escribí poemas al disco. Algunos acabaron convirtiéndose en canciones y otros se quedaron en él. Ese libro es una extensión del álbum y son textos, poemas, imágenes, pensamientos e ideas que surgieron durante la creación del álbum y que no tenían lugar en las canciones, pero que formaban parte del mismo universo. Escribirlo fue una forma de ordenar lo que estaba sintiendo y dar espacio a todo lo que no se puede cantar. Es muy íntimo y libre y quien lo lea encontrará una extensión del disco. Además, el propio libro es un refugio, funciona como escondite de un alijo o un secreto. Quien lo tenga sabrá a qué me refiero.

Si no me equivoco, es la primera vez que asume además las labores de la producción. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido brutal. Lo hice porque necesitaba entender quién era también desde el sonido. Producir sola en casa me permitió tomar decisiones sin filtros ni validaciones externas. No fue automático y tuve que estudiar, formarme, equivocarme y volver a probar. Al principio fue lento. Cuando estás en una sala con alguien que produce, y que suele ser un hombre, y no sabes hacer algo, muchas veces lo hacen por ti y así no aprendes. Quise romper con eso. Las mujeres de mi generación no veíamos claro el hueco por donde meternos en esa parte del proceso. Con paciencia encontré mi ritmo y mi manera. Pasé de dudar de cada paso a hacer una canción al día sin problema.

¿Esa nueva faceta ha variado su forma de ver y tratar a su propia música?

Sí, la verdad. Pasar tanto tiempo con mis canciones me ha permitido involucrarme de una forma profunda. Aprender del proceso de producción y sentirme cada vez más segura con lo que hacía me ha dado una confianza y seguridad brutales. Pero a veces también me adentraba demasiado en mí misma. Al encargarme de todas las funciones, corro el riesgo de perder la perspectiva. En el momento no me daba cuenta, pero ahora viéndolo con distancia sí que noto que en algunos momentos estaba completamente absorbida por el proceso. Disfrutando y aprendiendo, pero atrapada en él. Siento que parte de lo que he aprendido lo puedo aplicar ahora cuando trabajo con otras personas. Soy más clara explicando lo que quiero y puedo repartir tareas, no esperar a que las haga otro o simplemente dar rodeos hasta que llegamos a lo que tengo en mente. Todo esto me ha permitido ser más directa, no solo produciendo sola, sino trabajando en equipo.

Con Lento Ternura cabría reflexionar sobre el lujo que es la lentitud en estos tiempos que corren...

Vivimos aceleradas: pantallas, notificaciones y urgencias constantes. La industria, y no solo la musical, te pide estar siempre on: novedad, contenido, reacción inmediata. Si paras, parece que desapareces. Y aun así, no todo el mundo puede desconectar. Para mucha gente es un privilegio que depende del trabajo que tienes, los cuidados que asumes o la red que te sostiene. Además, para muchas personas las redes son también un lugar de apoyo y comunidad, no solo entretenimiento. Por eso hablo de la lentitud como postura: poner límites, elegir a qué decir que sí y qué no, defender tiempos humanos y de atención real. No se trata de apagar el móvil y ya, sino de construir –también colectivamente– espacios donde se pueda escuchar y pensar sin el ruido de fondo. Para mí, Lento Ternura tiene que ver con eso: recuperar un ritmo que no nos devore.

¿Cómo se traduce todo el esfuerzo que hay detrás de un disco en un espectáculo en directo?

Diseñé el espectáculo con Ezequiel Gómez durante meses. Quería que las canciones se entendieran de otra forma, con humor, tecno y juego, pero también cuidado y emoción. En escena están elementos del disco como el policlín –baño portatil– y la cinta de andar. El directo es dawless: Mole (Xavi Molero) toca la caja de ritmos en vivo y la electrónica se vuelve física y visible. Hay un diseño claro, una estructura sólida que sostiene todo el espectáculo, pero con huecos para la improvisación para que cada noche respire distinto.

¿Qué nos puede adelantar de lo que verá el público en Tenerife?

Verá el universo de Lento Ternura en directo con un concierto con su propia narrativa visual, espacio para bailar y para la calma. Conviven las canciones nuevas con otras resignificadas, por ejemplo, Con las ganas dentro del policlín, y ese equilibrio entre ternura, rabia y humor atraviesa el disco. El espectáculo está vivo y siempre pasan cosas, además de que será el último concierto con esta puesta en escena. Nos da muchísima pena despedirnos de él porque han sido casi 40 conciertos por todo el país que nos han llenado de felicidad y supone decirle adiós a todo lo que hemos creado.