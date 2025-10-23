Nueva vida para MiradasDoc: el festival de cine cambia de nombre y se muda a Puerto de la Cruz
El festival de cine documental de Guía de Isora se traslada al norte de la Isla bajo el sello Miradas Afroindígenas y se celebrará del 22 al 26 de noviembre
El Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc se muda a Puerto de la Cruz y pasará a denominarse Miradas Afroindígenas. A pesar de que el Ayuntamiento de Guía de Isora pretendía mantener en su municipio esta cita que ya había albergado durante 17 ediciones, finalmente se mudará al norte de la Isla y la próxima edición de este nuevo encuentro tendrá lugar entre los días 22 y 29 de noviembre en el Lago Martiánez.
A pesar del nuevo nombre, el festival mantiene su esencia, así como la dirección del cineasta David Baute (Premio Goya 2024 a la Mejor película de animación por Mariposas negras), quien fue primero codirector del encuentro junto a Alejandro Krawietz y más tarde único coordinador. Los problemas para continuar en Guía de Isora se deben a la existencia de diferentes deudas por valor de más de 60.000 euros en premios desde 2021.
El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Guía de Isora mostró su interés por mantener el festival en el municipio tras solucionar todos los problemas financieros existentes, pero finalmente se trasladará a Puerto de la Cruz. Fuentes municipales portuenses hablaron del deseo de "promover la cultura con eventos de gran calado como este" en el norte de Tenerife. Además, Miradas Afroindígenas mantendrá a sus dos colaboradores habituales, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Mismo espíritu
Esta será la primera edición como tal de este Miradas Afroindígenas, que no obstante ya desarrolló algunas actividades en 2024, tanto en Puerto de La Cruz como en Gran Canaria, el pasado mes de octubre y bajo ese nuevo nombre. Ahora, entre los días 22 y 29 de noviembre tendrá lugar el encuentro que se organiza de la misma manera que MiradasDoc, con las mismas secciones y actividades, muchas de ellas denominadas de igual manera.
Desde su creación hace casi 20 años, este encuentro se establece como un punto de encuentro entre la producción documental africana y latinoamericana para mostrar las corrientes cinematográficas que se originan en el hemisferio sur del planeta y con el objetivo de darse a conocer en el resto del mundo. En esta cita cinematográfica destacan las producciones de marcado cariz social y político y que tratan de fomentar la cooperación y el intercambio de conocimiento a través de la poética visual.
Secciones
La mayoría de las secciones de Miradas Afroindígenas se mantienen sin cambios desde su concepción en MiradasDoc, aunque con algunas modificaciones de nomenclatura. Entre todas ellas destaca el Mercado de Miradas Afroindígenas, Miradas Market, que se celebrará entre el 26 y el 28 de noviembre. Se desarrollarán, además, dos talleres y laboratorios emblemáticos de esta cita, como son DocSur (dirigido a realizadores de cualquier parte del mundo con proyectos documentales que aborden historias sobre países del sur o producidos o realizados en esos países) y Afrolatam, para cineastas de África y Latinoamérica con proyectos documentales en preproducción o producción que aborden temas sobre estas áreas geográficas.
Asimismo, en los últimos años el festival ha dado una gran importancia a la parte formativa, que en Puerto de la Cruz cristaliza en EnseñanDoc, un espacio que pretende crear nuevos públicos para el documental haciendo que estudiantes de Tenerife puedan acercarse al cine.
