La aparición sorpresa de Rosalía en Madrid podría acabar 'Malamente': Cibeles estudia si tenía permiso para proyectar su disco en Callao

La locura desatada por Rosalía este lunes por la noche en el centro de la capital podría tener consecuencias negativas. El Ayuntamiento madrileño está estudiando si la cantante catalana contaba con los permisos necesarios para proyectar la presentación de su nuevo disco en las pantallas gigantes de Callao.

El acto, convocado por sorpresa a través de las redes sociales provocó anoche un colapso total en los alrededores de la plaza, con cientos de fans agolpándose para intentar ver fugazmente a su artista favorita.

Tal y como ha trasladado este martes la vicelalcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, el Consistorio está analizando si el equipo de la cantante comunicó debidamente la convocatoria a las áreas de Seguridad, Movilidad o Cultura, así como a la Junta de Distrito. A priori, todo apunta a que "no parece que hubiera autorización expresa", ha señalado Sanz, por lo que Rosalía podría ser sancionada.

“Se está revisando si la artista contaba con las autorizaciones necesarias y, de no ser así, se actuaría en consonancia”, ha señalado la también delegada de Seguridad y Emergencias durante su comparecencia ante los medios tras el balance de vacunación internacional.

Una acción sorpresa que colapsó el centro de Madrid

La artista catalana proyectó la portada de su nuevo disco, Lux, en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid poco después de las 22:00 horas, tras anunciarlo en un vídeo en directo en TikTok a las 20:45.

El aviso corrió rápidamente por las redes sociales y miles de seguidores acudieron a la zona en cuestión de minutos, bloqueando el tránsito peatonal y obligando a intervenir a efectivos de seguridad. El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación para determinar si el evento contaba con los permisos pertinentes o si se trató de una acción no autorizada.