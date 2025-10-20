TEA facilitará que la exposición ‘Néstor reencontrado’ viaje a Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Administración del museo TEA Tenerife Espacio de las Artes ha dado un paso importante para promover la colaboración cultural en el archipiélago canario. En la sesión celebrada este lunes, la institución acordó facilitar la itinerancia de la exposición ‘Néstor reencontrado’, dedicada al reconocido artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, a Las Palmas de Gran Canaria.

Esta iniciativa busca que el público de Gran Canaria también pueda acceder a esta retrospectiva, reforzando así los lazos culturales entre islas y democratizando el acceso al patrimonio artístico regional.

Un compromiso con la difusión del arte canario

La muestra, que se inaugura en TEA este viernes, 24 de octubre, a las 18:00 horas, reúne una selección única de obras que abarca desde pinturas hasta bocetos, pasando por materiales documentales procedentes de colecciones tanto públicas como privadas. Bajo la curaduría de Juan Vicente Aliaga, la exposición ofrece al visitante una lectura renovada del trabajo de Néstor, resaltando su capacidad creativa, su conexión con el simbolismo europeo y su aportación decisiva en la consolidación de una identidad visual propia para Canarias a comienzos del siglo XX.

Desde el museo, dependiente del Cabildo de Tenerife, se insiste en la vocación de crear puentes culturales, favorecer la circulación de ideas y poner a las instituciones del archipiélago a trabajar de forma conjunta. Este tipo de acciones refuerzan la misión del TEA, orientada a la divulgación y puesta en valor del patrimonio artístico canario.

Néstor Martín-Fernández de la Torre: vanguardia y modernismo desde Canarias

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1887, Néstor Martín-Fernández de la Torre está considerado una de las grandes personalidades del modernismo español. Pintor, escenógrafo y diseñador, supo fundir en su obra el arte pictórico con la arquitectura y el diseño decorativo. Entre sus proyectos más emblemáticos figuran el Poema del Atlántico y la dirección artística del Pueblo Canario, reflejo de su visión innovadora y su pasión por la cultura insular.

Gran parte de las piezas reunidas para esta exposición se mostrarán por primera vez al público, lo que convierte a ‘Néstor reencontrado’ en una oportunidad excepcional para conocer el legado de este creador y para redescubrir la riqueza y diversidad del modernismo canario.