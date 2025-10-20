Ander Valverde (Green Valley): "Nuestro secreto ha sido dejar que todo fluya con amor y naturalidad"

Green Valley aterriza en el Reggae Can Festival, que tendrá lugar en el lagunero núcleo costero de Punta del Hidalgo el 7 y 8 de noviembre. Bajo el lema Two Days, One Love, el festival regresa a su lugar de origen y contará con la presencia, el primer día, de Prince Fatty & Horseman, High Paw & Morgana Souljah, Cool Up, Payoh SoulRebel y Sherlock Horns y la canaria The Queen of Bass. Un día más tarde será el turno de la británica Hollie Cook, Green Valley, Chalart58 con Sr. Wilson y The Soul Adventurers y los grancanarios Profecía Crew. Con más de dos décadas de trayectoria, Green Valley, liderada por Ander Valverde, mantiene intacta su esencia: letras con mensaje, energía positiva y conexión con su público.

¿Cómo siente que ha evolucionado Green Valley desde aquellos primeros sonidos de 2004 hasta la banda consolidada que es actualmente?

El camino recorrido nos ha enseñado mucho, tanto como músicos como personas. Somos gente sensible, conectada con la vida y las emociones, y hemos dejado que todo fluya. Ha sido una evolución absolutamente natural. Nunca fuimos una banda de estrategias ni de planes a largo plazo. Cada vez nos conocemos y nos queremos más, sabemos dar el espacio a cada miembro y, a la vez, estamos unidos al instante cuando es necesario. Tenemos un equipo humano sobresaliente y todo resulta muy fácil. Quizá ese sea el secreto de nuestra longevidad como banda.

Una de las señas de identidad de Green Valley son las letras con mensaje. ¿Qué responsabilidad sienten al transmitir conciencia social a través de la música, especialmente en tiempos donde el mensaje positivo escasea?

Nuestras letras son un reflejo de nuestra forma de ser. Intentamos ser sinceros al 100% en todos los aspectos de la vida, y así es como nos sentimos en equilibrio. A la hora de crear, damos mucha importancia a la carga energética que llevan las canciones, tanto en el texto como en la melodía. Es algo que nos divierte y con lo que nos sentimos muy cómodos.

En su trayectoria han tocado en escenarios tan diversos como Viña Rock, Rototom Sunsplash o festivales en Latinoamérica. ¿En qué lugar o con qué público sintieron una conexión más especial con su mensaje y su energía?

No se trata tanto del escenario, la cantidad de público o el nombre del festival. Hay días en los que se alinean los planetas y sale un conciertazo. Puede ser una sala pequeña con 80 personas, pero hay algo en el ambiente y todos sabemos que va a ser especial. Por supuesto, hay plazas muy queridas como el Rototom o Viña Rock, pero donde más disfrutamos es en las salas donde todo el público es de Green Valley porque de esa manera la gente ya sabe a lo que viene.

Y, precisamente, ¿qué es lo mejor de estar sobre el escenario?

Lo mejor es cuando te sientes cómodo, la escucha es buena y puedes de verdad interpretar esa canción, poniendo el foco al 100% en las palabras y dejando que las melodías fluyan de forma natural. De repente te giras y ves a cuatro de las personas más especiales de tu vida, sintiendo e interpretando exactamente lo mismo que tú al mismo tiempo, y se crea la magia. El público se contagia y se genera una energía difícil de explicar porque es el aquí y el ahora en su máxima expresión.

El reggae siempre ha estado vinculado a la reivindicación y a la esperanza. ¿Cómo logran equilibrar la crítica social con ese espíritu optimista en su música?

Tratamos de hacerlo desde el amor e intentando tener una visión holística de la vida.

La escena reggae en España ha crecido mucho en los últimos años. ¿Cómo perciben el panorama actual y qué papel creen que ha jugado Green Valley en esa expansión del género?

No somos muy conscientes del papel que ha jugado Green Valley. Supongo que eso se ve mejor con perspectiva y con el paso del tiempo. Nosotros simplemente intentamos hacer las cosas lo mejor posible y disfrutar del camino. Pero sí, da gusto ver cómo el reggae sigue latiendo con fuerza. Vienen buenos tiempos para el género.

Mirando al futuro, ¿qué nuevos proyectos o mensajes les gustaría compartir con su público? ¿Hay algún sueño o colaboración pendiente?

De momento, estamos concentrados en acabar este año por todo lo alto y terminar un disco en el que llevamos varios años trabajando. Está casi terminado y, si no hay cambios de última hora, saldrá esta próxima primavera. Estamos muy ilusionados.