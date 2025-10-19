Fallece el investigador lagunero Rafael González Antón

El investigador, escritor y exdirector del Museo Arqueológico de Tenerife, Rafael González Antón (La Laguna, 1945-2025), falleció el pasado sábado 18 de octubre, a los 80 años, después de sufrir una larga enfermedad. El tinerfeño fue director del museo durante más de dos décadas, hasta su jubilación, en el año 2010, y durante ese periodo introdujo en este espacio –que quedó integrado en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología, a partir del año 1990– un nuevo discurso museográfico así como la exposición de diferentes colecciones sobre el pasado de Canarias.

El trabajo de Rafael González Antón se centró en la cerámica prehispánica, la etnografía y la colonización y poblamiento de Canarias. A lo largo de su carrera publicó, además, diferentes libros, tanto de manera individual como junto a compañeros de profesión, como el Premio Canarias de Patrimonio Histórico en 2011, Antonio Tejera Gaspar. En sus publicaciones abordó diversos temas, como las navegaciones exploratorias a Canarias, la cerámica y la pesca, la cultura de los aborígenes o la explotación de la sal en las Islas.

Una de las publicaciones de Rafael González Antón. / El Día

Aportación

Fue asesor emérito de Museos de Tenerife y socio de honor de la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología. Impulsó la línea de estudios sobre poblamientos del Archipiélago y marcó la senda de investigación para muchos otros profesionales que han trabajado a partir de su aportación.