Canarias no hace surf

Lo explicamos. En Canarias, con tanta costa, playa y olita, se hace mucho surf (y bodyboard y demás cosas con una tabla de por medio), pero en Canarias no se hace surf musical.

The Bucannan es la excepción, con una década en activo que por fin se traduce en el larga duración, San Borondón, que los trae por estas páginas. Es un trío que practica el surf instrumental suciote (para los neófitos, el que sonaba en los créditos iniciales de Pulp Fiction), tres personajes desconocidos parapetados en máscaras de lucha libre mexicana y que responden a los tarantinianos nombres de Señor Rosa, Verde y Rojo.

Rojo es el guitarrista, contesta a las preguntas de la página y explica el título del reportaje. «Aunque hacemos un género muy vinculado al surf, no es algo que se perciba en nuestras costas ni en la música que suele sonar en los campeonatos de surf. Hay una desconexión curiosa entre el imaginario surf musical y lo que realmente se escucha en esos entornos actualmente».

Imaginario del surf es el estilo de The Bucannan, algo que se refleja a la perfección en el disco, coeditado por Malpaís Records (Lanzarote) y Sweet Grooves Records (Cáceres). El sonido pegajoso y vivo destaca en esta era tan digital: «José de La Caterva, nuestro estudio de confianza, nos tiene pillado el sonido y conoce bien el género del surf instrumental. San Borondón se grabó completamente en directo, utilizando amplificadores vintage, pedales de efectos analógicos y algún que otro elemento construido por nosotros mismos. Por ejemplo, el efecto de los golpes de muelle que se escucha en Killer Alien.»

El trabajo también tiene un deje curioso: el sonido es puramente internacional pero los títulos tienen muchas referencias canarias: «Es inevitable que este disco, titulado San Borondón, tenga ese aire tan ‘instro surf’ de olas, salitre y playa. A la hora de construirlo, nos imaginamos una especie de guion cinematográfico de serie B, donde aparecen guanches mutantes, surferos asesinos, monstruos marinos y barrancos canarios. Es como si fuera la banda sonora de una película de ciencia ficción con mucha acción».

El disco, por supuesto en vinilo además de en todas las plataformas digitales, justo lo presentan hoy sábado, 18 de octubre, en la sala Fun House de Madrid con Malabrava. La siguiente cita, mientras cierran más directos, será el 17 de enero en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife junto con los cafres de Mambo Rambo. Son oportunidades de que usted, señor surfero, se acerque a la que de verdad es la música del sol, salitre, playa y pulpos mutantes.

El género urbano canario adolece de una diversidad lírica limitada. Lo dice bien la propia Kinewa: «Demasiados machos heterobásicos hablando de lo mismo». Sí, todo egolatría, capitalismo y ombligos. Tienen que llegar las mujeres a resolver el problema. El cansancio de los canarios ante una gestión pésima del entorno por el turismo y la falta de soluciones políticas genera ya reacciones artísticas. Así lo es Cola, una sucesión de frases demoledoras sobre cómo se sufre Canarias. Ojo con Kinewa, le sobran ideas, desparpajo y pelea.

Cristina Mahelo despunta como una de las jóvenes creadoras más completas del panorama. Estamos ante una generación de artistas que parece que por fin encuentra la tecla de traer la tradición al presente. La aulaga, cuarto anticipo de un esperadísimo larga duración, contiene todos esos elementos: esa imagen totalmente clásica y potente que transmite Cristina, las capas de antes y ahora en la música (junto con Lajalada), las letras de poemas de Isabel Medina. Una fórmula en desarrollo y crecimiento que apunta muy alto.