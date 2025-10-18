Bibli, la única galería canaria en Drawing Room Lisboa, muestra la obra del lagunero José Herrera

La Galería Bibli de Santa Cruz de Tenerife es la única canaria seleccionada para participar en la próxima edición de la feria Drawing Room Lisboa, que se celebrará en la Sociedad Nacional de las Artes de Lisboa entre el jueves 23 y el domingo 26 de octubre. El espacio chicharrero llega a esta cita de referencia en el ámbito del dibujo contemporáneo internacional con una selección de obras recientes del artista José Herrera (La Laguna 1956). El creador cuenta con una de las trayectorias más coherentes del panorama nacional. No en vano, sus piezas se encuentran en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación La Caixa de Barcelona, el Banco de España en Madrid, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria o TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife.

José Herrera pertenece a la generación de 1980 y en sus manos y en las de sus compañeros de entonces se encuentra la renovación de los lenguajes plásticos en Canarias en un momento en el que las Islas se vincularon más con las corrientes centroeuropeas y latinoamericanas, separándose así de lo que se hacía y exponía en el resto del país. Por todo ello, en la obra de Herrera resulta complejo discernir entre la escultura, la pintura o el dibujo. Y esa es la propuesta con la que llega, precisamente, a Drawing Room Lisboa.

La propuesta

En concreto, la propuesta tinerfeña incluye tres obras: una acuarela, una pieza de volumen instalada en el suelo y otro volumen de papel en acuarela para la pared. El artista explica que «la instalación de las tres piezas forma un solo cuerpo». Todo ello se completa con una carpeta con 20 pequeñas piezas de papel. Se trata de obras realizadas durante 2024 y 2025.

Reconoce que le cuesta definir su línea de trabajo, puesto que «no estoy seguro de llevarla» y habla de la «necesidad» de hacer determinadas formas, estructuras, trabajar con dimensiones, proporciones y materiales que, como decía Joan Miró, le «exciten» y le «coloquen al filo del acantilado para luego medirme con lo que hago, con el espacio». La creación es, para Herrera, «una forma de sentirme vivo a través de las ideas, el pensamiento, la naturaleza, las cosas. Es lo que nos define, nos limita o extralimita».

«La creación es una forma de sentirme vivo a través de las ideas y la naturaleza. Es lo que nos define»

A lo largo de su carrera, el lagunero ha trabajado en las dos y tres dimensiones y, más que crear, afirma que «construye». «Pero el espacio físico es determinante», reflexiona, y explica que trabajar escultura o pintura sin el concepto de espacio «no tiene ningún sentido para mí», ya que es de esta forma que «podemos acceder a esa otra parte que tiene que ver con lo emocional, lo experiencial, lo corporal. Otro territorio», concluye el artista.

La pieza ‘Cuerpo para fragilidad’ (izquierda) junto a ‘Cuerpo para la palabra’ (derecha). / El Día

Los responsables de la Galería Bibli, Fernando Pérez y Richard Correa, añaden que la obra de Herrera busca, de múltiples formas, «la expansión de la línea como elemento esencial del dibujo», aunque «procurando alcanzar la tridimensionalidad tensando así el espacio en un extraño equilibrio entre la distorsión y la serenidad». Definido muchas veces como artista del silencio y simplicidad, José Herrera termina por encerrar en su trabajo una complejidad que muchas veces queda oculta a los ojos del espectador.

Gran oportunidad

Esta es la primera vez que José Herrera participa en Drawing Room Lisboa –no obstante ha estado presente en otras ferias como la de Basilea, Colonia y Arco– y reconoce que llega con «mucha ilusión». El encuentro contará con 24 puestos de unos doce metros cuadrados cada uno. El artista asegura que «es interesante» trabajar en un espacio como el que se le ofrece ahora: rectangular, abierto por uno de sus lados y en forma de U.

'Desde la media noche'. / El Día

Herrera celebra, además, poder vivir esta experiencia junto a la Galería Bibli que «tiene un buenísimo nivel, no solamente en lo que se refiere a la excelencia del espacio, de su trabajo y a sus exquisitos montajes, sino a la calidad de los artistas que representa». En este sentido, el creador habla de los «riesgos» que asume el espacio expositivo en cada nuevo proyecto y sentencia: «Eso para un artista es muy importante». Aventura, además, que esa puede ser la razón, quizás, por la que Bibli ha sido la única galería canaria seleccionada para participar en esta edición de Drawing Room Lisboa, por su exigencia, compromiso y riesgo.

«Bibli tiene un buenísimo nivel, no solamente por la excelencia del espacio, sino por la calidad de los artistas»

«Fernando y Richard siempre nos proponen hacer y desarrollar cualquier proyecto sin límites», expresa Herrera, quien añade que no es habitual que una galería de arte plantee las cosas de esa manera: «Desde luego, nos invitan a viajar, creativamente».

Precisamente, la relación de José Herrera con la Galería Bibli se inició tras la puesta en marcha de un proyecto titulado Habitaciones que el artista lagunero realizó en una casa del siglo XVIII ubicada en Güímar. «Se trataba de una casa que llevaba 30 años cerrada y que albergaba mucha memoria en su interior», rememora el artista, quien celebra la buena acogida que tuvo esa propuesta. «A partir de entonces, comenzamos a trabajar», expresa Herrera, quien en septiembre y octubre del pasado año encadenó dos propuestas en el espacio expositivo santacrucero.