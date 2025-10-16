Valeria Castro se toma un respiro de los escenarios: "Todo se me ha ido agarrando a la garganta"

Ya se lo preguntaba Valeria Castro en la canción que da nombre a su segundo álbum y que nos interpelaba con su fuerza sonora: cómo queda el cuerpo después de todo. La respuesta golpeó en forma de extenuación tras largos meses de gira y la cantautora palmera ha decidido abrir un paréntesis y bajarse de los escenarios de forma temporal para cuidar de su salud. "Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta", explica en un comunicado. "El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente".

Así, la cantante ha suspendido la gira en lo que queda de año y anuncia que reubicar los conciertos de los próximos meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera. "Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré", promete la cantante de Los Llanos de Aridane, que en los últimos días sufrió un aluvión de críticas por su actuación en Operación Triunfo 2025 junto a Dani Fernández, donde ya manifestaba signos de un agotamiento extremo. Sin embargo, el apoyo que recibió por parte de artistas y profesionales fue aún más masivo.

"Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente; tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mi misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece", concluye la cantante.