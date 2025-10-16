El mediático Juan del Val gana el Planeta con ‘Vera, una historia de amor’

Juan del Val (Madrid, 1970) ganó en la noche de este miércoles la 74º edición del Premio Planeta que se falló en Barcelona, en el transcurso de una gala que, como cada año, reunió a personalidades del mundo de la cultura y la política en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Vera, una historia de amor es el título de la novela que el también guionista, director, productor, presentador y colaborador de radio y televisión presentó a estos premios bajo el seudónimo de Elvira Torres y el falso título de No es tan fácil morir de amor. El autor de libros como Candela o Delparaíso se hace así con el codiciado millón de euros que acompaña a este reconocimiento desde hace varias ediciones y que lo convierten en el galardón literario mejor dotado de todo el mundo. Por su parte, la gallega Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 1982) quedó finalista del premio, dotado con 200.000 euros, con la novela Cuando el viento hable.

Al recoger el galardón al final de la gala en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Del Val afirmó que su vida está llena de momentos maravillosos que parecían «destinados a alguien que no era yo». De lo inesperado va también su novela «que es de amor, interesado e inesperado», apuntó. «Gracias al Planeta que convierte la literatura en un acontecimiento popular, que es lo que debería ser siempre». «Se escribe para la gente y no para una supuesta élite», finalizó.

Minutos antes, la finalista Ángela Banzas alzó su premio y dio las gracias «de corazón» porque se trata de su historia más especial y parte de un recuerdo de infancia. Banzas ingresó a los siete años en el hospital y dormía junto a una niña muy parecida a ella y que le impactó enormemente. Ya en aquel entonces la literatura la ayudó a ella y a aquella niña. Concluyó su agradecimiento afirmando que «las bibliotecas en los hospitales no solo entretienen sino también sostienen».

La novela ganadora de la última edición del Premio Planeta tiene como protagonista a Vera, una mujer de mediana edad que pertenece a la alta sociedad sevillana y que decide romper su matrimonio, que ella siente completamente vacío, con el marqués de Villaecijilla. Su apasionada relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde, la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido. Precisamente, la miembro del jurado del Planeta, la también escritora Luz Gabás, definió un día antes este manuscrito como una novela «contemporánea y ágil» que incluye además una abierta crítica social. En las páginas escritas por Juan del Val se entremezclan la desigualdad social, las contradicciones y el deseo de liberación personal a través de los diferentes personajes de esta historia.

La anterior novela de Juan del Val se titulaba Bocabesada y fue publicada en 2023. El escritor ha trabajado en diferentes medios de comunicación, tanto en radio como televisión, en los últimos años y en la actualidad se le puede ver en El Hormiguero (Antena 3) y La Roca (La Sexta), conducido por su esposa, Nuria Roca. Ya en 2019 ganó el Premio Primavera con su novela Candela, también protagonizado por una mujer de mediana edad que en esa ocasión regentaba un bar de barrio con su abuela y su madre.

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025

Por su parte, Ángela Banzas se ha hecho con el puesto de finalista del Premio Planeta este 2025 con la historia de Sofía, una joven nacida durante la posguerra española y criada por sus abuelos en la parte más rural de Galicia. La historia está cargada de secretos familiares y ausencias que salen a la luz cuando una extraña dolencia lleva a la protagonista hasta el hospital, donde se ocultan los horrores de experimentos con personas y descubre que tiene una hermana gemela perdida. Con la ayuda de Daniel, la protagonista del libro finalista del Planeta descubrirá la verdad y avanzará hacia la esperanza. La miembro del jurado Luz Gabás se refirió a El color de la lluvia, el falso título bajo el que se presentó la novela, como un «drama histórico con tintes góticos y mucho lirismo». La escritora afirmó que es «una bella novela sobre la pérdida y el silencio, el miedo y la oscuridad».

La finalista es también gallega y aunque se ha dedicado profesionalmente al campo de la consultaría de Administración Pública, su pasión por la escritura le roba cada vez más horas. Publicó su primera novela, El silencio de las olas, también ambientada en su Galicia natal, en 2021. Su último libro es El aliento de las llamas (2024).

Esta 74º edición del Premio Planeta ha vivido su edición más concurrida ya que se han recibido 1.320 originales, lo que supone un récord de participación en un año en el que se habilitó además la presentación de manuscritos de forma telemática. Un día antes de la entrega de galardones, la organización dio a conocer las diez novelas finalistas –sin desvelar sus autores y títulos originales– y las integrantes del jurado Luz Gabás y Carmen Posadas afirmaron que muchas de ellas abordan «un análisis de la realidad y de las preocupaciones actuales», en las que no obstante también tuvieron cabida las historias de corte fantástico. El jurado de esta edición, además de por Gabás y Posadas, estuvo compuesto por Pere Gimferrer, Eva Giner, José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán y la directora de Editorial Planeta Belén López.