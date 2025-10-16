Juan del Val reivindica la literatura comercial con su Premio Planeta

Una novela contemporánea, protagonizada por una mujer y que lo único que pretende es entretener al lector a través de la emoción y la reflexión. Así es Vera, una historia de amor, el libro ganador de la 74º edición del Premio Planeta y escrita por el Juan del Val. El colaborador televisivo y radiofónico se hizo en la noche del miércoles 15 de octubre con el millón de euros que acompaña desde hace varias ediciones a este galardón que se entregó en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y que designó, además, a Ángela Banzas y su novela Cuando el viento hable como finalista, que obtiene 200.000 euros.

Estos dos libros saldrán a la venta el próximo 5 de noviembre. La ganadora saldrá con una tirada inicial de 210.000 ejemplares mientras que la finalista lo hará con 90.000.

Mirada femenina

El guionista, director, productor y presentador, así como autor de libros como Candela o Delparaíso Juan del Val se presentó a esta edición de los Planeta con la historia de Vera, una mujer perteneciente a la alta sociedad sevillana que decide romper su matrimonio con el marqués de Villaecijilla e inicia una relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde. Esta decisión la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

"Una novela de amor en todas las direcciones y en todas sus formas”, así la definió el autor en un encuentro con los medios de comunicación tras hacerse con el galardón y explicó que aborda el "amor puro, el amor entre hermanos, que es algo que me interesa mucho porque a veces parece que no saben quererse, el amor entre una madre y un hijo, y a la inversa, porque no siempre es lo mismo...".

Esta novela partió del deseo de Del Val de "hablar sobre la evolución de una mujer", así como de una relación de amor entre dos personas, Vera y Antonio, que en principio tienen tan poco que ver entre ellos. "La observación es lo que me impulsa a escribir porque me gusta decir que escribo de estar atento, de lo que veo a diario", concluyó el también ganador del Premio Primavera en 2019.

Entretenimiento

"Me gustaría que alguien pensara que ha valido la pena dedicarse a la lectura de este libro", reconoció el autor preguntado por cuál es el mensaje que le interesa transmitir con Vera, una historia de amor. "Hay algo en la literatura que me parece muy mágico y son las sensaciones que uno experimenta durante la escritura y que luego pueden repetirse entre los lectores del libro al cabo de los meses y en lugares alejados", reflexionó el ganador del millón de euros, quien dijo que este premio es "una oportunidad para que la gente pueda conocer mi manera de escribir, quién y cómo soy y lo que de verdad siento".

Animal literario

"En la literatura estoy infinitamente más completo que en la televisión". Así de rotundo fue Juan del Val cuando se le preguntó sobre las dos facetas profesionales que ha desarrollado en los últimos tiempos. Reflexionó sobre que el Planeta "es una gran oportunidad y creo que la voy a aprovechar". A pesar de ello, reconoció que no pensó en presentarse al premio hasta que ya tenía avanzado el texto: "Empecé a escribir y tuve un pálpito más tarde, cuando ya tenía el planteamiento, pero me parece imposible hacer una novela destinada tan solo a presentarse a un premio".

Ambientada en Sevilla, una ciudad "que me apasiona", Vera, una historia de amor ahonda precisamente en el misterio de las relaciones: "Creo que en el amor siempre existe un interés, aunque eso no tiene que ser algo malo o despectivo. Me parece un misterio por qué queremos a otra persona o nos enamoramos".