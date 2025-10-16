‘Néstor Reencontrado’, la gran retrospectiva del grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre, solo podrá verse en Tenerife

El TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá, a partir del 24 de octubre, la exposición Néstor Reencontrado, una gran retrospectiva dedicada al artista grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre. La muestra podrá visitarse exclusivamente en Tenerife hasta el 1 de marzo de 2026, antes de viajar a Roma, y no pasará por su Gran Canaria natal. Organizada en colaboración con el Museo Reina Sofía y el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria, la exposición reúne casi 200 obras entre pinturas, murales, escenografías, diseños arquitectónicos y bocetos teatrales, ofreciendo una visión global de la trayectoria de una de las figuras más destacadas del modernismo y el simbolismo español del siglo XX.

Comisariada por el historiador del arte Juan Vicente Aliaga, la exposición reúne casi 200 obras —entre pinturas, murales, escenografías, diseños arquitectónicos y bocetos teatrales— que ofrecen una visión global de la trayectoria del artista. Néstor Reencontrado invita al público a redescubrir el universo estético del creador canario, donde confluyen la belleza, la identidad insular y el diálogo entre arte, naturaleza y espiritualidad.

Según fuentes del TEA, el objetivo de esta antología es acercar a las nuevas generaciones la figura de Néstor y reivindicar su papel como pionero en la defensa de la cultura y la identidad canaria, con obras que fusionan tradición y modernidad.

Cartel de la exposición en Tenerife / E. D.

Un puente cultural entre islas

La exposición se enmarca en un proyecto conjunto entre Gran Canaria y Tenerife, que busca reivindicar el patrimonio artístico común del Archipiélago y fortalecer los lazos culturales entre islas. “Néstor es una figura esencial para entender el arte moderno en Canarias y su influencia trasciende fronteras”, destacan desde la organización.

Un artista total

Néstor Martín-Fernández de la Torre (1887-1938) fue pintor, escenógrafo, arquitecto decorador y diseñador, creador del célebre Proyecto Tipista para la Ciudad de Las Palmas y autor de obras emblemáticas como el Poema del Atlántico o el Poema de la Tierra. Su estilo, cargado de simbolismo y referencias a la mitología y al paisaje canario, marcó una época y continúa inspirando a artistas contemporáneos.

Actividades paralelas y cierre musical

Durante los meses de exposición, el TEA organizará visitas guiadas, talleres educativos y conferencias sobre la figura del artista. El cierre del evento incluirá un concierto especial en homenaje a Néstor, que servirá como clausura simbólica del recorrido.

Con Néstor Reencontrado, Tenerife se convierte en epicentro del arte modernista canario, acogiendo una exposición que rinde homenaje al legado de uno de los grandes creadores del Archipiélago.