Vicente Vallés: "La guerra en Ucrania acabará cuando Putin diga que ha ganado, sea verdad o no"

Cada noche, de lunes a viernes, Vicente Vallés (Madrid, 1963) 'entra' en casa de millones de españoles para contarles qué ha pasado por el mundo. Al frente de los Informativos de la noche de Antena 3, el periodista publica su segunda novela de espías, 'La caza del ejecutor' (Espasa), en el que regresa la trama rusa tras 'Operación Kazán' (2022). Es también autor de los ensayos 'Trump y la caída del imperio Clinton' (2017) y 'El rastro de los rusos muertos' (2019).

¿Qué vamos a encontrar en 'La caza del ejecutor'?

El lector va a encontrar una novela rebosante de temas actuales. La ficción está dentro de esos acontecimientos históricos reales del último año y medio. Hay suspense y acción. El lector de 'Operación Kazán' [primera novela de Vallés] se va a reencontrar con algunos personajes que ya conocía, como Teresa y Pablo. Pero son dos historias distintas. No es una secuela de 'Operación Kazán'.

Leer la novela es en ciertos momentos casi como ver en un informativo o abrir un periódico. ¿Hay muchas claves para entender lo que está ocurriendo ahora mismo?

El lector va a encontrar algunas claves de cómo está funcionando el mundo en este momento. En 'Operación Kazán' toda la trama tiene que ver con Rusia y Occidente, mientras que en 'La caza del ejecutor' se añade un elemento fundamental que no es ignorable en estos tiempos: China. Esto añade mucha realidad, pero no deja de ser una historia de ficción.

Siendo periodista, ¿cómo de difícil ha sido ficcionar ciertas partes sin caer en querer contar todo lo que está pasando realmente?

Hay algunas veces que uno se tiene que refrenar. Es decir, ser consciente de que no estoy haciendo una crónica, sino una novela. Lo que hace un autor de novelas es crear un mundo, unos personajes. Así que he intentado trabajar mucho esos personajes. Tanto a Teresa como Pablo, que ya venían de 'Operación Kazán' como a otros nuevos. Hay uno a quien le he cogido especial cariño, el coronel Blázquez. Es un personaje muy identificable. Tiene sus peculiaridades, es un tipo muy curioso para verlo y para leerlo.

¿De dónde le viene el gusto por los espías? ¿Leía novelas del género o jugaba a ser uno de ellos?

No jugaba, pero en la adolescencia ya empecé a aficionarme a la lectura de historias de espías. Leí mucho a los grandes autores de la época, de la Guerra Fría, a John Le Carré y a Frederick Forsyth, sobre todo. Lo pasé tan bien leyendo sus novelas que han sido una inspiración. Casi puedo considerar que estas dos novelas que he escrito son un homenaje a ellos por lo bien que me lo hicieron pasar cuando yo era muy jovencito. Me generaron la afición por la lectura y eso siempre es de agradecer.

El periodista y escritor Vicente Vallés. / Hugo G. Pecellín

No es un chiste: ¿en qué se parecen un periodista y un espía?

Nos parecemos en que tanto espías como periodistas buscamos información. Queremos conocer cosas que alguien no quiere que se sepan. Pero los periodistas en cuanto nos enteramos de una noticia salimos a contarla. Mientras, los espías se lo guardan para que lo sepan nada más que unas pocas personas, que tienen luego que tomar decisiones muy importantes sobre esa información. También nuestros métodos para investigar son diferentes. Pero sí que nos parecemos en ese gusto, más bien obligación, por enterarnos de cosas que no se saben.

"El trabajo de periodista se ha convertido en un trabajo de riesgo"

En algunos países las consecuencias por investigar y descubrir son iguales para espías y periodistas.

Cierto. En algunos lugares del mundo el trabajo de periodista se ha convertido en un trabajo de riesgo y eso no debería ocurrir. La labor de informar no puede ser castigada con la cárcel o con la muerte. El trabajo del periodismo es determinante para que las sociedades modernas estén informadas. Es el derecho, no de los periodistas, sino de los ciudadanos a estar informados. Nosotros simplemente somos la vía de transmisión y aquellos que intentamos que se cumpla con ese derecho.

¿La novelas de espías han caído en el saco de la novela negra, tan en auge ahora mismo?

En algún sentido sí ha podido ocurrir. Alguna vez me han invitado a participar en festivales de novela negra, escribiendo yo sobre espionaje. No sé si se puede considerar que la novela de espías es un subgénero de la novela negra. La novela de espionaje tuvo un impulso importante en los años de la Guerra Fría, en los años 60, 70, 80 y 90. Luego, cuando cayó el Muro de Berlín, parecía que ya no había tema del que hablar. Sin embargo, ahora está teniendo un cierto renacimiento en Estados Unidos y en Inglaterra, donde vuelve a haber autores que escriben novelas de espionaje. Desde mi modestia también intento participar en este homenaje a los grandes autores de las novelas de espías de otro tiempo.

En la novela relata que el poder, el dinero, el amor, el sexo, el ego o la fe son algunos de los sentimientos que más mueven las pasiones. ¿Cuál crees que es la más peligrosa?

Depende de la situación. Esta enumeración de peligros me la hizo un espía y fue él quien me dijo lo que puede provocar que un espía traicione a los suyos. Depende de los episodios históricos. Si lo traemos hacia nosotros y hacia la actualidad que vemos en investigaciones judiciales, podemos decir quizá el dinero y el sexo, como se ha podido comprobar en un caso concreto.

Portada del libro. / L-EMV

En 2017 publicó 'Trump y la caída del imperio Clinton' al poco de llegar el actual presidente de EE UU al poder. ¿Cómo lo ve en esta segunda legislatura?

Está muy desatado, eso sin ninguna duda, por un motivo muy principal: en su primer mandato él no pensaba que iba a ganar las elecciones del 2016. No tenía un equipo para llevar hasta las últimas consecuencias sus ideas. Estaba rodeado de gente que venía del Partido Republicano de aquel tiempo, gente mucho más moderada que él. Ahora hace lo que le parece. Tiene un equipo de gente que es suya. Todo el Partido Republicano está hecho a su imagen y semejanza. Desde mi punto de vista, no es el mejor escenario posible. Pero, por otro lado, nadie le podrá negar el éxito que acaba de tener con la paz en Oriente Medio, aunque sea una paz temporal. La mejor opción posible para el mundo no era que Trump estuviera en el poder, pero sí hay que reconocerle que ha tenido este éxito. No sabemos en qué va a derivar esta circunstancia en el medio o largo plazo, pero, desde luego, en el corto plazo ha sido un éxito rotundo.

"Había una necesidad de acabar con la masacre de Gaza"

La guerra de Ucrania y Rusia sigue en pie. Ahora, el foco está, sobre todo, en el conflicto de Oriente. ¿Tenemos poca memoria?

Esto va por rachas. Ahora había una necesidad general de que terminara la masacre que se estaba produciendo en Gaza y un cansancio generalizado de todas las partes que estaban interviniendo y, por supuesto, la necesidad inmediata de que los rehenes volvieran a su casa en Israel. Tenía que acabar la matanza en Gaza, tenían que volver los rehenes a su casa y tenían que parar los bombardeos. Esa es la buena noticia, pero eso no significa que nos hayamos olvidado de Ucrania, porque en las últimas semanas hemos tenido muchas noticias sobre la utilización por parte de Rusia de drones sobrevolando aeropuertos de Europa. Incluso algunos aviones de combate han sobrevolado zonas de la OTAN. Eso va a estar latente de una manera permanente y no nos vamos a poder olvidar porque Rusia no va a dejar que nos olvidemos. Hay que hacer algo al respecto, que no va a ser fácil.

"El esfuerzo bélico y las sanciones económicas de Occidente hacen mucho daño a la economía rusa, eso va a afectar a una decisión final" Vicente Vallés — Periodista y escritor

¿Trump va a volver a intentar repetir ese éxito de Oriente e intermediar en la paz en Ucrania?

Esa fue la prioridad que puso sobre la mesa en materia internacional. Cuando ganó las elecciones -e incluso antes- dijo que en 24 horas, una vez tomara posesión de su cargo, se acababa la guerra de Ucrania. Eso no ha ocurrido porque la guerra de Ucrania no va a terminar hasta que quiera Vladimir Putin. Esto no lo va a decidir Trump, como prácticamente sí ha podido hacerlo o imponer él la paz en Oriente Medio. Putin va a decidir cuándo para y ese día dirá que ha ganado la guerra. Da igual cómo esté y da igual si es cierto o es falso. Él no parará hasta que él pueda considerar que ya puede decir que ha ganado la guerra.

En este caso, sí tiene mucho que ver con egos.

Tiene mucho que ver con el ego y con el extremismo que está circulando por el mundo en estos tiempos, lamentablemente. Tiene que ver también, ya veremos en la fecha, con las circunstancias de Rusia, porque el esfuerzo bélico año tras año y las sanciones económicas de Occidente a largo plazo hacen mucho daño a la economía rusa. Eso va a afectar a una decisión final sobre este asunto.

¿Habrá una tercera novela de espías?

No lo descarto, pero tampoco lo confirmo. Ahora me voy a tomar un descanso porque ha sido un trabajo muy intenso durante muchos meses y también viene bien tomar un poco de distancia, relajarse, pensar en otra cosa. Pero ya tengo alguna idea sobrevolándome en la cabeza.