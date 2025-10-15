Música
La ópera 'Yerma' triunfa en Auditorio de Tenerife
La soprano Berna Peles y la propuesta escénica de Paco Azorín firman una pieza inolvidable
«A la nana, nana, nana, a la nanita le haremos una chocita en el campo y en ella nos meteremos». Auditorio de Tenerife acogió esta semana el estreno del primer título de Ópera de Tenerife, Yerma. El público respondió con entusiasmo llenando prácticamente todo el aforo disponible en la Sala Sinfónica. El equipo artístico, encabezado por una soberbia Berna Perles, respondió con un espectáculo memorable.
¿Cuándo?
Las funciones de esta producción se extenderán hasta el sábado. Así que todavía habrá tres oportunidades más para disfrutar de un título memorable: este jueves, viernes y el sábado, a partir de las 19:30 horas.
Ver Yerma en el Auditorio no solo da la posibilidad de disfrutar de una de las obras más conocidas de Federico García Lorca musicada por el maestro Villa-Lobos. La Yerma producida por Auditorio de Tenerife, Teatro de la Zarzuela, el Festival Amazonas y el Festival Ópera do Theatro da Paz promete tener un largo recorrido sustentado en múltiples y variados motivos.
Motivos para verla
El primero, el soberbio despliegue físico, vocal y artístico de su protagonista, la soprano malagueña Berna Perles. La intérprete recogió el guante de ponerse en la piel de un rol complicado de una enorme exigencia en todos los planos, sin un solo descanso durante las dos horas y media que dura la producción. Nunca se había hecho antes en Europa.
La puesta en escena
Por otro lado, la propuesta escénica de Paco Azorín es de una belleza casi dolorosa. El agua, símbolo de fecundidad, se convirtió en un protagonista más de la pieza y se derramó como lo hizo la propia Perles, que se entregó por completo a esta Yerma inmortal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- El mejor equipo del fútbol regional canario
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
- Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
- ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?
- El CB Canarias convierte la adversidad en un entrenamiento
- Un Monte Rushmore nacionalista o un sustituto japonés para el Monumento a Franco: así son las nuevas propuestas vecinales para Santa Cruz