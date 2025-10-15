La ópera 'Yerma' triunfa en Auditorio de Tenerife

«A la nana, nana, nana, a la nanita le haremos una chocita en el campo y en ella nos meteremos». Auditorio de Tenerife acogió esta semana el estreno del primer título de Ópera de Tenerife, Yerma. El público respondió con entusiasmo llenando prácticamente todo el aforo disponible en la Sala Sinfónica. El equipo artístico, encabezado por una soberbia Berna Perles, respondió con un espectáculo memorable.

¿Cuándo?

Las funciones de esta producción se extenderán hasta el sábado. Así que todavía habrá tres oportunidades más para disfrutar de un título memorable: este jueves, viernes y el sábado, a partir de las 19:30 horas.

Otro detalle de la producción. / Miguel Barreto

Ver Yerma en el Auditorio no solo da la posibilidad de disfrutar de una de las obras más conocidas de Federico García Lorca musicada por el maestro Villa-Lobos. La Yerma producida por Auditorio de Tenerife, Teatro de la Zarzuela, el Festival Amazonas y el Festival Ópera do Theatro da Paz promete tener un largo recorrido sustentado en múltiples y variados motivos.

Motivos para verla

El primero, el soberbio despliegue físico, vocal y artístico de su protagonista, la soprano malagueña Berna Perles. La intérprete recogió el guante de ponerse en la piel de un rol complicado de una enorme exigencia en todos los planos, sin un solo descanso durante las dos horas y media que dura la producción. Nunca se había hecho antes en Europa.

La puesta en escena

Por otro lado, la propuesta escénica de Paco Azorín es de una belleza casi dolorosa. El agua, símbolo de fecundidad, se convirtió en un protagonista más de la pieza y se derramó como lo hizo la propia Perles, que se entregó por completo a esta Yerma inmortal.