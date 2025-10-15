El arte de Néstor Martín-Fernández de la Torre llega al Tenerife Espacio de las Artes con la exposición ‘Néstor Reencontrado’
La muestra, que reúne casi 200 piezas del artista modernista, permanecerá abierta del 24 de octubre de 2025 al 1 de marzo de 2026 en el TEA Tenerife Espacio de las Artes
El TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá a partir del 24 de octubre la exposición Néstor Reencontrado, una gran retrospectiva dedicada al artista grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre, una de las figuras más destacadas del modernismo y el simbolismo español del siglo XX. La muestra, organizada en colaboración con el Museo Reina Sofía y el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria, se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026.
Comisariada por el historiador del arte Juan Vicente Aliaga, la exposición reúne casi 200 obras —entre pinturas, murales, escenografías, diseños arquitectónicos y bocetos teatrales— que ofrecen una visión global de la trayectoria del artista. Néstor Reencontrado invita al público a redescubrir el universo estético del creador canario, donde confluyen la belleza, la identidad insular y el diálogo entre arte, naturaleza y espiritualidad.
Según fuentes del TEA, el objetivo de esta antología es acercar a las nuevas generaciones la figura de Néstor y reivindicar su papel como pionero en la defensa de la cultura y la identidad canaria, con obras que fusionan tradición y modernidad.
Un puente cultural entre islas
La exposición se enmarca en un proyecto conjunto entre Gran Canaria y Tenerife, que busca reivindicar el patrimonio artístico común del Archipiélago y fortalecer los lazos culturales entre islas. “Néstor es una figura esencial para entender el arte moderno en Canarias y su influencia trasciende fronteras”, destacan desde la organización.
Un artista total
Néstor Martín-Fernández de la Torre (1887-1938) fue pintor, escenógrafo, arquitecto decorador y diseñador, creador del célebre Proyecto Tipista para la Ciudad de Las Palmas y autor de obras emblemáticas como el Poema del Atlántico o el Poema de la Tierra. Su estilo, cargado de simbolismo y referencias a la mitología y al paisaje canario, marcó una época y continúa inspirando a artistas contemporáneos.
Actividades paralelas y cierre musical
Durante los meses de exposición, el TEA organizará visitas guiadas, talleres educativos y conferencias sobre la figura del artista. El cierre del evento incluirá un concierto especial en homenaje a Néstor, que servirá como clausura simbólica del recorrido.
Con Néstor Reencontrado, Tenerife se convierte en epicentro del arte modernista canario, acogiendo una exposición que rinde homenaje al legado de uno de los grandes creadores del Archipiélago.
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- El mejor equipo del fútbol regional canario
- Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
- ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?
- Carne sin refrigerar, un conductor sin licencia y un restaurante sin seguro: así fue la sorprendente intervención de la Policía Local en Santa Cruz
- Tenerife adopta el modelo británico de movilidad en guagua