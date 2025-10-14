Los géneros híbridos y la historia copan el Premio Planeta: 19 manuscritos canarios optan a novela ganadora

Los Premios Planeta dan a conocer este 15 de octubre la novela ganadora de su 74º edición y lo hacen con un récord de participación, puesto que en esta ocasión se han presentado hasta 1.320 manuscritos. El género histórico y los géneros híbridos, la reflexión sobre el presente y la presencia de historias de fantasía marcan el pulso de las diez novelas finalistas que optan a hacerse con el premio de un millón de euros que se dará a conocer en Barcelona.

La ganadora del Premio Planeta en 2022, Luz Gabás, quien forma parte del jurado en esta ocasión, fue la encargada el pasado martes de dar a conocer las sinopsis de las historias finalistas y expresó que «en todas, al margen del género, hay un análisis de la realidad actual, con temas concretos como la vivienda, la soledad, la necesidad de comunicación, la necesidad de reconstrucción individual y colectiva y, sobre todo, el trauma». Añadió que «cada vez hay más lectores jóvenes que aprovechan la novela histórica para conocer el pasado de una forma más entretenida, una tendencia en la que otros países tienen más recorrido y a la que España se ha sumado en los últimos años».

Tanto Gabás como la también jurado Carmen Posadas comentaron que la presencia entre los finalistas de novelas de corte fantástico «comulga con lo que está pasando en el mercado». Por su parte, el académico Pere Gimferrer subrayó que, «dejando de lado que la historia del pasado esté más o menos presente, la novela histórica ilumina el tiempo en el que está escrita». «Las novelas históricas son como un doble espejo, del pasado muy documentado para hacerlo más vívido, y del presente en el que está escrito desde la mentalidad actual», concluyó.

El Premio Planeta celebrará el próximo año su 75 aniversario, y ha superado los 46 millones de ejemplares vendidos en todas sus ediciones. Además, este año ha batido el récord de originales presentados con 1.320 propuestas. La procedencia de las noveles es muy diversa y, además de España, con 678 obras presentadas, destaca América del Sur (378). En el caso de Canarias, once manuscritos llegan desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ocho desde Las Palmas.

El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, protagonizó ayer la rueda de prensa en la que se presentaron las diez novelas finalistas y que tuvo lugar en esta ocasión en el Palau de la Música, donde celebró que «el libro goza de muy buena salud» y este año, por primera vez, más del 65% de los españoles se declaran lectores, y dentro de ese porcentaje los jóvenes de entre 14 y 24 años han subido diez puntos y se sitúan en el 75%.

En esta línea, el director del Área de Libros de Planeta, Jesús Badenes, subrayó que el mercado español del libro cerró el pasado año con un crecimiento «muy notable», del 9,8%, y avanzó que las previsiones para el final de este 2025 son de un aumento del 4%, mucho más sutil pero igualmente positivo. Badenes afirmó que «esta senda de crecimiento» de la venta de libros en España es un «milagro» y no se puede igualar a ningún otro país de Europa en la actualidad. Se trata de una tendencia que se inició con la irrupción de la pandemia. Es desde entonces que el mercado español del libro ha registrado un incremento de ventas del 39%.

El director del Área de Libros de Planeta habló de la importancia que están tomando géneros como la ficción y el libro juvenil, y destacó que hay «una cantera de lectores realmente extraordinaria», especialmente de mujeres jóvenes, que se inician en la lectura de romantasy –la fusión entre el romance y la fantasía– y luego se van incorporando a la literatura adulta. En cuanto a los canales de venta de libros, Badenes afirmó que tres cuartas partes de los ejemplares que se venden en España salen de las librerías y en formato físico, mientras que el comercio electrónico supone un 23% de las ventas totales.

IA y propiedad intelectual

El presidente José Creuheras abordó, además, los retos que supone la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), de la que dijo que «nunca sustituirá ni el talento ni la capacidad de creación de los autores, por ello se debería proteger el derecho de propiedad de los creadores y de las obras».

Avanzó que estas herramientas «no sustituirán al talento», que cree que se tiene que preservar al máximo. Por todo ello, llamó a ser «muy rigurosos» y proteger la propiedad intelectual de los autores ante un mal uso que se pueda hacer de su obra. En este sentido, sostuvo que las editoriales «son compañeros de viaje» de los escritores. Por su parte, Jesús Badenes incidió en la defensa de la propiedad intelectual y el talento y reclamó una normativa clara que proteja a los autores.

José Creuheras insistió en que el Grupo Planeta trata de contribuir a un mundo mejor a través de tres áreas de acción. Es por ello que le otorgan una importancia indiscutible a los libros, puesto que «una ciudadanía que lee hace mejores personas». En segundo lugar se encuentra el área educativa, con más de 150.000 alumnos. Por último se encuentran los medios de comunicación, siendo fieles a un compromiso de información rigurosa y veraz. n