Marina García López (Sintagma Films): «‘Ciudad sin sueño’ trata temas comunes a las culturas y los pueblos, y más en estos momentos»

Las V Jornadas Cinematográficas arrancan en TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife este martes 14 de octubre. En esta ocasión, se centran en la figura del productor. En la sesión inaugural se proyectará Ciudad sin sueño, y contará con la presencia de su productora, Marina García López.

¿Qué importancia tienen estas V Jornadas Cinematográficas que inaugura para el sector audiovisual?

Es muy importante que existan estos espacios para compartir el trabajo desde diferentes ángulos y otros prismas, y que podamos conocer otros proyectos que se están haciendo. No es común que existan estos espacios, y menos desde la parte pedagógica. Lo habitual es relacionarnos con perfiles semejantes a los nuestros pero lo realmente interesante es poder hacerlo desde diferentes perspectivas.

Es interesante también dar a conocer la figura del productor más allá de esa imagen que se tiene de la persona que aporta el dinero y maneja la parte económica del proyecto audiovisual.

Por supuesto. Los productores quedan detrás del telón pero creo que lo más bonito de este puesto, y en eso quiero hacer hincapié ante los compañeros de las jornadas, es que contamos con una visión casi global de todo el proyecto y se puede ocupar un lugar cercano a la parte artística. Precisamente estas jornadas creo que son una excusa para hablar de eso también, de cómo acompañar, porque producir también es eso, estar pendiente de absolutamente todo el control de la película.

¿Por qué se decantó usted precisamente por el trabajo de producción?

Yo procedo del ámbito de la gestión cultural y durante mucho tiempo trabajé en la parte de la gestión y la producción creativa en el extranjero. Cuando regresé a España, asumí el liderazgo de la productora Sintagma Films que tenía con mi hermano, Guillermo Galoe, quien tenía un proyecto documental en ese momento, y a partir del cual arrancó todo.

«Producir también es acompañar, estar pendiente de absolutamente todo el control de la cinta»

¿Qué es lo que busca Sintagma Films en una historia para entrar a producirla?

Sintagma Films es una productora que trata de cuidar cada proyecto y sus procesos. Buscamos proyectos artísticos, con un perfil de cine autoral, más independiente, con el objetivo de poder sustentarse con el tiempo. Se trata de un reto bien difícil porque el modelo industrial a veces obliga a que tengamos que coger muchos proyectos a la vez para poder sobrevivir, pero la idea es cuidar y mimar cada proceso.

Llega a Tenerife para hablar de Ciudad sin sueño, el último proyecto en el que ha trabajado junto a su hermano, que es el director. ¿Cuáles han sido las claves y los retos de esa producción?

Venimos justo de presentar la película en la Cañada Real el fin de semana, donde se desarrolla la cinta, y me gustaría compartir con los asistentes algunas de las cosas que vivimos en ese encuentro. Para mí, lo más importante ha sido cuidar y respetar de forma honrada la producción en una comunidad que nos ha abierto las puertas de sus casas. Ese ha sido el reto más complicado. Se trata de un asentamiento irregular que es de los más grandes de Europa, donde confluyen distintas etnias y culturas, y hemos querido mostrarlo todo porque lo habíamos prometido. Hemos querido y hemos podido cumplir nuestra promesa.

Este es el primer largometraje de ficción de Guillermo Galoe. ¿Cómo ha sido acompañarlo en este viaje?

Hemos producido todos los trabajos de Guillermo, o casi todos, y creo que este paso adelante ha sido un ejercicio maravilloso que nos ha permitido profundizar y acompañar al cineasta en la evolución del guion y desde la idea inicial, que primero se materializó en un corto y luego evolucionó hacia el largo. En el caso de la producción ha sucedido igual.

Se trata de una cinta que está en la frontera entre el documental y la ficción y que además cuenta con actores no profesionales. Han tratado de hacer el más difícil todavía.

Exactamente. Ciudad sin sueño y Aunque es de noche, el cortometraje anterior, son dos proyectos que se nutren del lenguaje documental y eso obliga a trabajarlo muy bien para asimilar la evolución de los personajes en el territorio.

«Nuestro objetivo en Sintagma Films es poder cuidar y mimar cada proceso en el cine que hacemos»

Esta película tuvo su estreno internacional en Cannes. ¿Cómo ha sido recibida la cinta en el extranjero, se conoce la realidad de la Cañada Real?

Estamos obteniendo muy buenas críticas y esta historia está obteniendo resultados positivos entre el público, entre el que existe un interés real. En algunos casos se trata de una realidad desconocida y en otros no, pero creo que esta película abarca unos temas que pueden ser comunes a todas las culturas y los pueblos. Y aún más en los momentos que estamos viviendo.

Sintagma Films trabaja en muchos frentes a la vez. Mientras presentan Ciudad sin sueño, ¿qué otras cosas están preparando?

Tenemos varios proyectos en desarrollo en Galicia. Concretamente, yo estoy con la producción de una película que grabaremos en primavera y continuamos con la promoción de Ciudad sin sueño. Aunque trabajamos a una escala muy pequeña, para nosotros lo importante es cuidar los procesos. Es toda una lección de metodología de trabajo.