Mujer de más de 65 años, el perfil lector que salva el año a las librerías

Mujeres «mayores» que normalmente forman parte de un club de lectura y que consumen libros durante todo el año. El auge de estos grupos que se reúnen periódicamente para comentar un libro en concreto está salvando a las librerías en esos períodos que transcurren entre las clásicas temporadas altas de venta para este tipo de establecimientos.

La presidenta de la Asociación de Librerías de Tenerife (Aprolite), Remedios Sosa, habló de este fenómeno durante la celebración de la edición número 37 de la Feria del Libro de La Laguna. El aumento de los clubs de lectura ha servido para aliviar la siempre complicada situación de las pequeñas librerías. «Cada vez hay más, muchos se organizan en torno a una biblioteca o una librería, y garantizan la adquisición de libros durante todo el año». El lector es un público mayoritariamente femenino, a todas las edades, pero las mujeres que rondan o superan los 65 años, que ya eran ávidas lectoras desde siempre pero que ahora encuentran más tiempo para dedicarle a sus aficiones, se han convertido en parte importante de las clientelas de estos establecimientos.

Nicho perfecto de lectores

La organización de estos clubes de lectura, que además facilitan la socialización y nuevas amistades, se ha convertido en un nicho perfecto para unos pequeños comerciantes que viven marcados por la temporalidad. «Somos conscientes de que los periodos de mejores ventas se acumulan en torno a fechas concretas como el Día del Libro, las ferias o las fiestas navideñas pero al contar con los clubes de lectura se nota mucho un consumo continuado a lo largo de todo el año; además la campaña escolar cada vez es más complicada por la competencia desleal», detalló Sosa.

Mientras, otro aspecto que festejan los libreros es la buena salud de la feria tinerfeña. Tal y como explicaron los organizadores, unas 50.000 personas pasaron por la plaza del Cristo para disfrutar de los actos culturales y presentaciones que se programaron entre el pasado jueves y este domingo día 12 de octubre.

La mejor feria

De hecho, Sosa presumió de la que es –en su opinión– la «mejor feria del estado». Mientras que en otros encuentros de este tipo el número de librerías y editoriales participantes es cada vez menor, en la de Tenerife el número aumenta cada año.

Este 2025, 25 librerías y 25 editoriales e instituciones vinculadas con el libro participaron en el encuentro lagunero.

Un traslado que fue un acierto

Una buena salud en la que tuvo mucho que ver el cambio realizado en 2024, cuando se optó por trasladarla desde el entorno de la iglesia de La Concepción –en pleno casco histórico– a la zona a la explanada junto al Santuario donde también se ubica el Mercado Municipal de la localidad.

El programa de la Feria del Libro, que arrancó el jueves por la mañana y concluyó este domingo al mediodía, incluyó más de un centenar de actividades literarias, profesionales y familiares. Entre los nombres que estuvieron en esta edición destacan Sabina Urraca, Pedro Torrijos, Cristina Oñoro, Ana Jarén, Julia Peró, Juan y Javier Gallego, Miguel Fernández o Daniel María.

Espacios

Los espacios Alonso Quesada, Isla y Zona Cero concentraron los encuentros con escritores, presentaciones y debates, mientras que la Zona Diversidad —con los espacios Hotel Hall y Lino de los Sueños— estuvo dedicada a talleres escolares, actividades familiares, tecnología y artes escénicas.

A ello se sumó el estreno de una zona gastronómica y un escenario para conciertos, teatro, danza, circo y pasacalles. También contaron con participación de festivales como el Clownbaret (FIC), La Noche de los Cuentos o LOBA.