Las Ratas sabias

Treinta años de carrera que en realidad son 32 (Chowie, su vocalista, cuenta anécdotas de un Campus Rock de 1995); un disco recopilatorio, No olvido, que no es eso, y un exceso de Chowies en la portada del nuevo trabajo, nada menos que un vinilo doble. Cuando muchos los dábamos por muertos, confieso una sorpresa enorme por esta reactivación de Las Ratas.

Fueron mucho. Recuerdo un festival en el Puerto de la Cruz que traía creo que a Siniestro Total como cabeza de cartel pero una amplia mayoría del público fue a ver a Las Ratas y luego se piró. Recuerdo el último Amanecer Latino con la banda lagunera cantando: «Somos africanos, y te vamos a dar» al atardecer ante una audiencia atónita.

¿Qué les alimenta a continuar?: «Seguimos en esto por inercia, nos gusta y nos merece la pena tocar aunque sea poco porque nosotros y la gente lo pasamos muy bien. Está claro que esas tocatas son oasis en nuestras rutinas… Y como todavía no damos lástima, pues seguimos», explica el vocalista.

No olvido está muy lejos de dar lástima. Sexto disco de Las Ratas, podría ser un recopilatorio pero en realidad es la regrabación de 16 canciones en los Guamasa Estudios, donde con la ayuda de Ayoze Hernández sacan un impecable sonido.

Y lo lanzan en vinilo: «Porque somos un poco vintages, no teníamos ninguno y creo que es la manera más bonita de disfrutar de un trabajo discográfico, con su portada, sus letras», incide Chowie.

Y atentos a esa portada, llena de referencias a las canciones de Las Ratas, chistes privados y detalles varios. «La portada no es IA, está hecha después de una intensa sesión de fotos con lo que eso supone, un trabajo terrible», comenta.

En el repunte de actividad de Las Ratas tiene mucho impacto la irrupción de Cristina Ruiz como vocalista. ¿Qué encuentra la artista en este grupo puretil?: «Pfff… Muchas cosas. La experiencia de tener un público que se sabe las letras mejor que una. O el hecho de ser tres cantantes y la libertad que da para explayarte en la puesta en escena».

«La seguridad que da tocar con gente con tantísimas tablas o tocar temazos que sabes que funcionan en directo. Pero realmente lo maravilloso de Las Ratas es que, más que una banda, somos familia», apunta.

Y por delante tienen cosas. Chowie lo detalla: «Tenemos varios bolos incluida una minigira por Alemania, tocaremos por Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Nuestra intención además es grabar los temas nuevos y sacarlos en vinilo, pero para eso hace falta tiempo para sacar el dinero necesario».

(Cuenta que todo el dinero de los directos lo reinvierten en el grupo). «Las cosas hay que hacerlas bien porque al fin y al cabo es lo que queda, creo que lo llaman cultura y es lo que creo define a los pueblos», dice creo que en tono de broma.