Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora de un Óscar en 1978 por su papel en 'Annie Hall', ha muerto en California a los 79 años, según informó el sábado un portavoz de la familia a la revista People.

Por el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias de su muerte, según explicó la revista.

Noticia en ampliación.