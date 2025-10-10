Segunda edición de los recitales universitarios de la Sinfónica

A Full con la Sinfónica es un ciclo de conciertos promovido por la Sinfónica de Tenerife, la Fundación DISA y la Universidad de La Laguna, con el objetivo de acercar la música clásica al público más joven y así generar la renovación en la audiencia de esta actividad. El curso pasado se celebró con un gran éxito de asistencia al Paraninfo de la institución académica y, por ello, este año académico 2025-26 tendrá una segunda edición.

Los tres conciertos del programa serán gratuitos para el alumnado universitario y a nueve euros para el resto del público, un precio muy atractivo que apenas cubre el coste real que supone la actuación de una orquesta tan prestigiosa como la tinerfeña con directores y directoras invitadas.