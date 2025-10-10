‘Jauja’ pone en marcha la edición 2025 de Keroxen

Keroxen 2025 arranca con Jauja, una muestra expositiva en homenaje al antropólogo Fernando Estévez. El festival se presentó ayer en un acto en los jardines del Espacio Cultural El Tanque, corazón del encuentro, que contó con la participación de Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; José Manuel Bermúdez, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife; Javier Prieto, director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias; Mayte Henríquez Sánchez, antropóloga y ex subdirectora del Museo de Historia y Antropología de Tenerife y Néstor Torrens, director de Keroxen.

El encuentro, en el que todos los asistentes tuvieron palabras de recuerdo y homenaje a Dulce Xerach, quien fue una de las mayores promotoras del Espacio Cultural El Tanque y de Keroxen, sirvió para anunciar el comienzo de la actividad del festival con Jauja.

Esta exposición colectiva se inaugura hoy a las 20:00 horas en la Plaza del Espacio Cultural El Tanque, como antesala a la programación oficial.

El director de Keroxen, Néstor Torrens, explicó que Keroxen demuestra que «desde Canarias se pueden generar proyectos culturales con proyección internacional sin perder la conexión con nuestro entorno. Cada edición consolida a Tenerife como un punto de referencia para la creación contemporánea y la experimentación artística. Este año queremos rendir homenaje a Dulce Xerach Pérez, cuya labor fue clave para que el Espacio Cultural El Tanque existiera y se transformara en lo que es hoy: un símbolo de cómo la visión y la pasión pueden dar nueva vida al patrimonio industrial y convertirlo en cultura».

La muestra Jauja rinde homenaje al antropólogo canario Fernando Estévez y reúne a las artistas Idaira del Castillo, Nayra González, Mayte Henríquez, Pura Márquez, Andrea Moreno y Eider Oliva, quienes han concebido la exposición como un proceso colectivo, entre el juego, la complicidad y la risa. Las piezas dialogan con la gastronomía y el arte comestible, evocando el imaginario festivo y crítico del mito de Jauja.

La apertura contará con la participación del Ensemble Minimalista del Conservatorio Superior de Música de Canarias, cuyos jóvenes intérpretes explorarán repertorios desde Bach hasta Ryuichi Sakamoto, en un concierto de cámara que acompañará la performance con entrada gratuita.

Keroxen celebrará su edición oficial entre el 18 de octubre y el 28 de noviembre, con siete jornadas que transformarán el Espacio Cultural El Tanque en epicentro de músicas de vanguardia, artes escénicas, instalaciones y performances. Más de 30 propuestas artísticas de 15 países procedentes de Europa, África, Asia y América conforman una programación que combina experimentación sonora, danza, videoarte y residencias artísticas, consolidando a Keroxen como un referente internacional en innovación cultural y diversidad creativa.

Entre los nombres destacados de la edición se encuentran el colombiano Julián Mayorga, el estadounidense Otto Von Schirach, el colectivo italiano Spime.IM, la saxofonista grancanaria Alba Gil Aceytuno, los coreanos TUHO, el dúo palestino Maya Al Khaldi & Sarouna, la japonesa Meuko! Meuko!, el británico Container, el dúo experimental norteamericano Matmos y la banda canaria Miniatura, entre muchos otros. Además, el festival incluirá iniciativas paralelas como la jornada de reforestación en Bajamar, el 23 de noviembre, y encuentros de pensamiento crítico como la charla Vigilancia y deseo, a cargo de los periodistas Javier Salas y Marta Peirano. Con esta nueva edición, Keroxen reafirma su compromiso con la creación contemporánea, la experimentación y la proyección de Tenerife como un escenario cultural global.

Keroxen cuenta con los apoyos de Cabildo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural e Islas Canarias Latitud de Vida, la Fundación Suiza para la Cultura ‘Prohelvetia’, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Gobierno de España, Santa Cruz + Sostenible, el Conservatorio Superior de Música de Canarias, Fuente Alta, CreaSGR, AFES Salud Mental y Espacio Cultural El Tanque.