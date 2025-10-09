Sello canario en Estampa, la principal cita del arte contemporáneo en otoño

Este jueves 9 de octubre arranca en Ifema Madrid la Feria Estampa, una de las citas con el arte contemporáneo más importantes del país. El encuentro, que se extenderá hasta este domingo día 12, celebrará su edición número 33 con la presencia de las que son las dos galerías de arte más importantes del Archipiélago: Artizar y Leyendecker.

Estas decanas instalaciones tinerfeñas forman parte del plantel de 90 galerías de arte y el cerca de millar de artistas nacionales e internacionales que forman parte del programa de este 2025. Es, tal y como destacan sus organizadores, la gran cita del otoño del mercado del arte en España. Además, la argentina Liliana Porter será la artista invitada en esta edición.

Triplete de tinerfeños

La lagunera Galería Artizar, que además acaba de marcar un hito abriendo sede estable en Madrid, presentará el trabajo de tres artistas tinerfeños: Idaira del Castillo (Tenerife, 1985), el dúo artístico Martín y Sicilia (Tenerife, 1971 y 1974) y Federico García Trujillo (Tenerife, 1988).

Pieza de Martín y Sicilia que lleva Artizar a Madrid. / El Día

Con esta selección, los responsables de la galería de la calle San Agustín se mantienen fieles a su compromiso de dar «visibilidad a la creación insular en contextos nacionales e internacionales». No son solo tres artistas nacidos en la Isla sino que además residen habitualmente en Tenerife lo que, en opinión de sus gestores, consolida «un discurso que pone en valor la producción artística que se desarrolla desde el Archipiélago».

Además, Del Castillo, Martín y Sicilia y García Trujillo representan generaciones distintas unidas, eso sí, por la firme voluntad de «explorar, desde la periferia geográfica, las preguntas más urgentes de la contemporaneidad». Su presencia, desde hoy, en Estampa reforzará la posición de la galería dentro del panorama nacional y servirá para reivindicar a Tenerife como «un espacio fértil para la creación y el pensamiento artístico».

La participación en Estampa 2025, concluyen, no solo representa una oportunidad para mostrar la vitalidad de la escena canaria, sino también para «estrechar lazos con coleccionistas, instituciones y profesionales del arte que cada año convierten a Madrid en un punto de encuentro imprescindible para el arte contemporáneo».

Habitual en encuentros internacionales

Artizar, habitual en ferias internacionales en puntos tan lejanos como Chicago (Estados Unidos), México o Cuba, colgará desde hoy en Ifema una veintena de piezas con las que espera llamar la atención del sector.

Leyendecker

Por su parte, Leyendecker –con sede habitual en las ramblas santacruceras– se muda desde hoy al stand 6B17 del Ifema. La galería presenta una propuesta que reúne obras de Richard Mosse, Jun Martínez, Eamon Monaghan y José Lerma. Son cuatro artistas que, desde lenguajes distintos —fotografía, pintura, escultura y retrato contemporáneo—, exploran «nuevas formas de relación con el paisaje, la identidad y la memoria en tiempos de crisis ecológica y cultural». «Las piezas proponen un recorrido afectivo, sensorial y político por territorios en tensión, donde la naturaleza y el cuerpo dejan de ser fondos pasivos para convertirse en agentes activos, testigos de transformaciones profundas», añaden.

Un reportaje del volcán de La Palma

Llaman la atención las obras de Mosse, una serie fotográfica que documenta la erupción volcánica de La Palma «con una mirada tan bella como inquietante». En las instantáneas, modelos vestidos con alta costura —Dior, Fendi, Balenciaga, Loewe— posan entre cenizas y lava, generando una estética incómoda donde «el espectáculo y el desastre se entrelazan».

Con todo, habrá una tercera representación canaria. Esta vez llegada desde la vecina isla de Gran Canaria como un homenaje al fallecido galerista Manuel Ojeda, todo un referente delarte canario fallecido el pasado mes de enero. Llegará de la mano de una nueva galería: Art as Experience.

El objetivo de esta sala es perpetuar el legado de Ojeda de la mano del equipo artístico PSJM, formado por Cynthia Viera y Pablo San José. Presentarán una selección de cuatro artistas canarios: Capi Cabrera, Ana Beltrá, Greta Chicheri y Nicolás Láiz Placeres.

Un plantel de primer nivel

Esta será la presencia canaria en Estampa, que presume de ser el referente del galerismo y el coleccionismo español. Conforman el Programa General las principales galerías del país, en el que además de Leyendecker y Artizar, destacan nombres como Espacio Mínimo (Madrid), 1MiraMadrid (Madrid), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Polígrafa (Barcelona), Max Estrella (Madrid), Ponce + Robles (Madrid), Mayoral (Barcelona), Álvaro Alcázar (Madrid), ArtNueve (Murcia), Rafael Pérez Hernando (Madrid), ATM (Gijón), Fernández-Braso (Madrid), T20 (Murcia), Siboney (Santander), Pep Llabrés (Palma de Mallorca), PalmaDotze (Barcelona), Juan Silió (Madrid/ Santander), Isabel Hurley (Málaga), Blanca Berlín (Madrid), Llamazares (Gijón), Twin Gallery (Madrid).