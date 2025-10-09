Pistoletazo de salida para cuatro días de fiesta literaria en La Laguna

"La mejor feria del libro de España". Remedios Sosa, presidenta de la Asociación de Librerías de Tenerife (Aprolite) y conocida en el ámbito cultural canario como Meme, presumió del progreso que ha experimentado este encuentro cultural tinerfeño, que cumple su edición número 37, en los últimos años. No solo han conseguido revertir la tendencia, generalizada en España, de que cada vez sean menos las librerías que participan en estos eventos. Además, la decisión de trasladar los festejos desde la zona de La Concepción a la plaza del Cristo, el pasado 2024, fue todo un acierto. El público respaldó la idea con su presencia masiva y se espera que vuelvan a cumplir con la cita literaria este 2025.

¿Cuándo?

Desde este jueves, día 9 de octubre, hasta el domingo día 12, la Feria del Libro de La Laguna programará un centenar de actividades que se complementan este año, además, con una zona gastronómica. Asimismo, los puestos de las 25 librerías y 25 editoriales que participan este año en la Feria serán protagonistas absolutas de las jornadas, ya que estos pequeños establecimientos aportan también su propia programación con la organización de firmas de ejemplares.

El alcalde de La Laguna durante la inauguración. / El Día

¿Quiénes?

Entre los autores que presentarán sus novedades editoriales en esta edición están, entre otros, Sabina Urraca, Pedro Torrijos, Cristina Oñoro. Ana Jarén, Julia Peró, Juan y Javier Gallero, Miguel Fernández o Daniel María.

De primer nivel

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, fue el encargado de inaugurar este encuentro después de dar un breve paseo por las carpas de la feria. "Por aquí van a pasar escritoras y escritores de primerísimo nivel y cuya presencia es el resultado del cariño y esfuerzo que ha hecho la organización", destacó. "En un momento como el que vivimos, donde parece que triunfan los relatos ficticios y las fake news, la lectura es una urgencia, tal y como reza una frase que acabo de ver en uno de los stands", añadió.

Distribución

Los espacios Alonso Quesada, Isla y Zona Cero concentrarán los encuentros con escritores, presentaciones y debates, mientras que la Zona Diversidad —que incluye los espacios Hotel Hall y Lino de los Sueños— estará dedicada a talleres escolares, actividades familiares, tecnología y artes escénicas.