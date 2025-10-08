El Tenerife Cook Music Fest vuelve a agotar por segundo año consecutivo

Las 5000 entradas puestas a la venta con descuentos del 50 por ciento para la edición 2026 comienza con máxima expectación entre sus seguidores y seguidoras tras agotar en tiempo récord las 5.000 entradas de preventa, disponible con un 50% de descuento en todas las localidades. La próxima edición del festival se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con su 5º aniversario.

La campaña de preventa ofreció importantes ventajas para los compradores, como el descuento del 50% en todas las categorías, además de la entrega de las entradas con una caja de edición especial por su 5 aniversario, merchandising oficial y el envío gratuito de pulsera a domicilio para las modalidades Exclusive y VIP, o la posibilidad de recuperar el 100% de tu dinero si el cartel definitivo no te gusta.

La última edición del festival, celebrada en 2025, reunió a más de 60.000 asistentes y convirtió a Santa Cruz de Tenerife en la capital de la música latina con actuaciones de artistas internacionales de primer nivel como Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Beele, La India u Olga Tañón, entre otros. La atmósfera vivida frente al Atlántico marcó un antes y un después en la historia del evento y de la ciudad, consolidándose como uno de los grandes referentes de la música latina en Europa.

De cara a 2026, la organización trabaja en una edición con nuevas atracciones, actividades inéditas y un cartel de magnitud internacional que busca mejorar la edición anterior, además de acciones logísticas que reforzarán la comodidad de los asistentes. El festival contará con un mayor número de puestos gastronómicos, accesos diferenciados, prevalidación los días antes del festival, así como un sinfín de acciones que mejorarán la experiencia y el personal informativo.

Con una superficie de más de 26.000 metros cuadrados, el Tenerife Cook Music Fest se mantiene como uno de los festivales referentes de nivel internacional, afianzando su compromiso con las acciones de sostenibilidad y conciencia social corporativa que harán que el Tenerife Cook Music Fest siga siendo un escaparate mundial para Tenerife, atrayendo a miles de visitantes y proyectando la imagen de la isla como destino único donde la música, la cultura y sostenibilidad se dan cita.