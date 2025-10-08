Javier Castillo enciende Tenerife y presenta "El susurro del fuego", su thriller más emocional y volcánico

Tenerife ha sido escenario de múltiples películas, series y libros. En esta ocasión, es El susurro del fuego, la nueva novela de Javier Castillo, la que se ambienta en múltiples escenarios de la Isla, con mayor protagonismo del norte de la misma. Tenerife se convierte en un personaje más en la última obra del escritor malagueño, autor superventas de El día que se perdió la cordura y El juego del alma.

En esta ocasión, regresa a las estanterías con un thriller cargado de emoción, misterio y paisajes que arden tanto como los sentimientos de sus protagonistas. Publicado por Suma de Letras este octubre de 2025, El susurro del fuego nos traslada a Tenerife en 2019, donde los mellizos Mario y Laura Ardoz buscan recomenzar tras una dura batalla contra el cáncer. Pero la aparente calma de la isla se rompe cuando Laura desaparece y Mario se ve arrastrado a una búsqueda desesperada en un entorno dominado por la lava, el silencio y los secretos.

El fuego, metáfora del dolor y la vida que renace de las cenizas, impregna cada página. Castillo utiliza la fuerza del paisaje volcánico tinerfeño para construir una atmósfera de tensión y belleza salvaje que refleja los conflictos internos de sus personajes.

Javier Castillo en la presentación de una de sus obras llevada a la pantalla / Europa Press

Presentación del libro en Tenerife

Castillo estará en Tenerife una vez más, pero ahora con la intención de presentar esta nueva obra ante el público tinerfeño. El próximo 15 de octubre, el malagueño estará en el Auditorio de El Sauzal a las 19:00 horas en un acto organizado por la librería El Barco de Papel y donde dará detalles de lo que podremos experimentar con El susuro del fuego.

Esta es la primera novela ambientada en algún lugar de España, ya que las demás habían tenido como residencia Estados Unidos. Lugares tan conocidos de Tenerife como La Orotava, el Puerto de la Cruz, el Teide o San Cristóbal de La Laguna son parte del escenario en el que transcurre una historia que toca muchos puntos de la vida.

Tenerife, un escenario vivo

Una de las características del autor a lo largo de su carrera, que acumula más de dos millones de ejemplares vendidos desde que sacara El día que se perdió la cordura en 2017, es la descripción de los paisajes y lugares que frecuentan sus personajes. Los parajes de las Cañadas del Teide, los pueblos del norte y las zonas arrasadas por la lava se convierten en un laberinto emocional y físico. Castillo describe la isla con un realismo casi cinematográfico, donde la naturaleza no solo acompaña la historia, sino que la empuja hacia su clímax.

La mezcla de thriller psicológico y drama humano convierte a El susurro del fuego en una lectura hipnótica, en la que cada paso de Mario hacia la verdad lo acerca más al fuego —literal y simbólico— que consume todo a su alrededor.