La emergencia hídrica de Canarias se filtra en la Península como arte

El proyecto fotográfico y multidisciplinar Isla como verbo, del colectivo Labarra, se filtra en la programación del Festival SCAN Tarragona, bajo el paraguas de la edición temática AQUA, que se celebra entre el 10 de octubre y el 7 de diciembre de 2025. El proyecto se presentará en formato expositivo con una instalación audiovisual y un archivo fotográfico que organizan imágenes y procesos de investigación sobre el agua en Canarias.

Isla como verbo parte de la relectura del mito bimbache del árbol Garoé como metáfora para pensar las técnicas, saberes y dispositivos que han permitido captar agua en el Archipiélago. El colectivo compuesto por cuatro artistas visuales articula fotografía, vídeo, sonido, cartografías y procesos de captura —desde la microescala con el estudio de musgos y el fenómeno de la condensación hasta infraestructuras como potabilizadoras o desaladoras— para mostrar cómo el "territorio frágil" de las Islas sobreviven, se adaptan y se contradicen frente a la crisis hídrica.

Una instantánea tomada en El Hierro. / lp/dlp

El trabajo lo firman los fotógrafos Rafael Arocha (Gran Canaria), Daniel Ruiz (Gran Canaria), Cristóbal Ascencio (México) y Alba Serra (Cataluña), cuatro creadores "con distintas procedencias, diferentes trayectorias y experiencias", que se definen a sí mismos como un colectivo heterogéneo que explora las diferentes perspectivas de la emergencia hídrica. El proyecto recibió la beca ECO de la Fundación VIST, en coproducción con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y se presentó el pasado año en Costa Rica como resultado de una residencia.

"Falta foco, falta estudio, falta profundidad, falta dinero... Falta mucho trabajo sobre la identidad, los orígenes y los saberes ancestrales", reseña como una de sus principales reflexiones Daniel Ruiz, con cientos de kilómetros en sus piernas tras haber recorrido los senderos de Gran Canaria y El Hierro, los sujetos de estudio en este trabajo, e identificado las diferencias sobre cómo percibe cada isla el recurso finito del agua.

"El Hierro es un caso muy peculiar. El desinterés de las metrópolis que ejercieron el extractivismo, y que desarrollaron distintas estructuras acuíferas en otras islas, como Gran Canaria que fue explotada, permitieron que El Hierro se aprovechara el agua de otras maneras. No había accesos a los acuíferos, por lo tanto, no había esa abundancia de agua y se tenían que buscar la vida", detalla.

Por su parte, Rafael Arocha explica que la muestra organiza varias estrategias visuales y documentales: archivo fotográfico; proyección de material filmado en El Hierro sobre la bruma que "se convierte en agua dulce"; videoinstalaciones y piezas generadas a partir de procesos experimentales.

La instalación incluye varios hallazgos metodológicos relatados por Arocha, con imágenes de archivo sobre la emigración herreña a Venezuela tras la seca de finales de los años 40; una serie fotográfica que cubre campos de cultivo y prácticas agrarias —con especial atención al monocultivo del plátano, que el equipo registra como consumidor intensivo de agua—; y un ejercicio visual en el que el equipo "tapa" con hojas de platanera instalaciones simbólicas como parques acuáticos, potabilizadoras o campos de golf, en una lectura a medio camino entre lo performativo, lo poético e irónico.

Proceso experimental

El colectivo incorpora procedimientos experimentales. Arocha describe que en el proyecto han registrado las gotas y condensaciones mediante papeles fotosensibles colocados en árboles durante la noche. “En esos papeles queda registrada ese ejercicio donde cae la gota de agua que ha tropezado con el árbol”, relata. Asimismo, emplean fotogrametría 3D para documentar recipientes tallados en cuevas herreñas: "Hemos podido hacer imágenes 3D de varios recipientes construidos dentro de una cueva en El Hierro", afirma. Estas piezas se proponen como puente entre el registro científico y una estética que reclama el saber oral como archivo vivo.

El aumento previsto de temperaturas en medianías; cortes de suministro en Fuerteventura y Lanzarote; la pervivencia de pozos y la propiedad privada sobre recursos hídricos; y el peso de cultivos como el plátano en el consumo de agua. Arocha advierte que "la aridez del territorio va a seguir creciendo" y recuerda que la gestión del agua en Canarias mantiene capas de desigualdad y extracción.

El colectivo aspira a continuar la investigación en otras islas para completar un mapa más amplio de prácticas, saberes y conflictos. Miran con especial atención a Fuerteventura y Lanzarote, en donde la emergencia hídrica obliga a cortar el agua. "Históricamente, en Canarias se habla de aguatenientes, no de terratenientes. La propiedad privada de muchos de los pozos en Canarias sigue siendo de titular privada y creo que eso nos va a cambiar hasta el año 2065", señala Arocha.

En su andadura, el proyecto ha contado con el asesoramiento técnico de la experiencia de agricultores y artistas que han permitido profundizar y conocer diferentes perspectivas del presente del agua en las islas como la socióloga Dara M. Chirino, los ganaderos y agricultores Samuel Acosta y Emilio Navarro, el biólogo Juanma Carmona, el experto en educación medioambiental Eugenio Reyes, el artista herreño Alexis W ó el técnico ambiental Saúl Oliva.