La Feria del Libro reúne a 50 librerías y editoriales

La Feria del Libro de La Laguna volverá a llenar de letras y cultura la Ciudad de los Adelantados entre este jueves día 9 y el domingo 12 de octubre, en una edición que alcanza su número 37 y que reafirma su papel como el principal evento regional dedicado al libro y la lectura. Organizada por la Asociación de Librerías de Tenerife (Aprolite), el Gobierno de Canarias —a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Dirección General de Comercio—, y el Ayuntamiento de La Laguna, la feria volverá a la plaza del Cristo y reunirá este año a 25 librerías, 25 editoriales y diversas entidades culturales. También contará con un espacio destinado al fanzine, que amplía la diversidad creativa de su oferta y la consolida como el escaparate literario más importante de las islas.

La presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, Remedios Sosa, expresó su felicitación a las personas que han hecho posible esta nueva edición de la Feria del Libro de La Laguna. «La participación sigue creciendo: este año contamos con 25 librerías, 25 editoriales y diversas entidades culturales. La feria es, sin duda, el acto cultural más importante del año en nuestra isla, un espacio donde libreros, libreras, escritores, escritoras y el público comparten su pasión por la lectura», aseguró.

Una cita con más de un centenar de actividades

El programa de 2025 ofrecerá más de un centenar de actividades literarias, profesionales y familiares. Entre los nombres que estarán presentes en esta edición destacan Sabina Urraca, Pedro Torrijos, Cristina Oñoro, Ana Jarén, Julia Peró, Juan y Javier Gallego, Miguel Fernández o Daniel María.

Habrá también homenajes a figuras como Luis Alemany, Fernando Senante y Jaime Mir, así como la presentación de nuevos autores y autoras de la Escuela Literaria y editoriales regionales que simbolizan el futuro de la literatura isleña.

Los espacios Alonso Quesada, Isla y Zona Cero concentrarán los encuentros con escritores, presentaciones y debates, mientras que la Zona Diversidad —que incluye los espacios Hotel Hall y Lino de los Sueños— estará dedicada a talleres escolares, actividades familiares, tecnología y artes escénicas. A ello se sumarán una zona gastronómica y un escenario para conciertos, teatro, danza, circo y pasacalles. La participación de festivales como el Clownbaret (FIC), La Noche de los Cuentos o LOBA aportará contenidos propios, enriqueciendo aún más la programación.

La edición de este año cuenta además con el respaldo del Cabildo de Tenerife y la colaboración de empresas y entidades como Cajasiete, Spar Tenerife, Heineken, Fuente Alta, Imprenta Reyes, Fedeco, Lapanera, Colectivo LOBA, Festival Época, Uve de Vida, Troysteatro, La Gaveta Literaria y Garabato Cultural, entre otras.

Toda la información y la programación completa podrán consultarse en la web www.ferialibrotenerife.es.

Desde que naciera en 1988, la feria ha sido punto de encuentro para lectores, autores y profesionales del sector editorial. Su traslado a La Laguna en 2021 marcó una nueva etapa: la ciudad Patrimonio de la Humanidad se transformó desde entonces en su sede permanente, convirtiendo la Plaza del Cristo en un gran recinto al aire libre donde la literatura se entrelaza con la vida urbana, el comercio y la participación ciudadana.

El encuentro, que forma parte de la Red Nacional de Ferias del Libro junto a más de cuarenta eventos de toda España, ha situado a la cita lagunera en un contexto nacional de primer nivel. Aprolite, entidad que agrupa a 135 librerías de la provincia y pertenece a la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), impulsa esta feria con el objetivo de visibilizar el talento editorial canario y fortalecer su conexión con la industria del libro en el resto del país.