Tenerife disfrutará de lo mejor de Leo Bassi

Payaso, actor y cómico. Leo Bassi (Nueva York, 1952) es, en definitiva, un artista conocido en prácticamente todos los rincones del mundo. Hará escala la próxima semana en Tenerife para participar en la nueva edición del Festival Internacional Clownbaret (FIC) con un espectáculo que es una suerte de compilación de todo aquello que le ha convertido en uno de los payasos más populares: The Best of Leo Bassi.

¿Cuándo y dónde?

Habrá dos funciones gratuitas al aire libre los próximos sábado y domingo 11 y 12 de octubre. Ambas tendrán como escenario uno de los rincones más emblemáticos de la capital chicharrera, la plaza del Príncipe. «The Best of Leo Bassi reúne las cosas que más me han gustado de todos mis espectáculos a lo largo de mi vida. Yo hago espectáculos porque me gusta hacerlos y porque me gusta provocar reacciones en el público. Y no solo la risa: también el estupor y, quizás, a veces hasta la lágrima. Estos espectáculos reúnen los momentos que más me ha gustado actuar y compartir a lo largo de mi carrera», explica una semana antes de hacer escala en la Isla.

Heredero de una larga tradición

Bassi lleva lo de viajar en la sangre, es heredero de una larga tradición circense. Sabe que su trabajo, que no es nada sencillo, es adentrarse en lo mas profundo del ser humano y buscar aquello que le iguala a los demás. «En mi familia, durante muchas generaciones, hemos estado en circos en muchos continentes. Y cada vez que haces un espectáculo para un público diferente, en un país diferente, vas aprendiendo, a nivel psicológico, cuáles son las cosas que nos unen a todos los seres humanos. Hay chistes que son locales, otros que son nacionales, pero también hay chistes y situaciones universales», reflexiona.

Más que payaso, un bufón

Con el tiempo, se ha dado cuenta de que hay una etiqueta en la que se siente aún más cómodo que en la de payaso: la de bufón. Ese espíritu provocador que siempre tuvieron estos personajes tradicionalmente asociados a la corte, parece venirle como un guante. «Muchos bufones acabaron en la hoguera», recuerda.

A sus 73 años, Bassi se siente más en forma que nunca. La edad viene de la mano de una mejor capacidad para observar lo verdaderamente importante que es determinante en su oficio.

«Con la vejez y la cercanía de la muerte, las cosas se ven mucho más claras: lo que es importante y lo que no lo es. Y por eso digo que soy mejor ahora que nunca: hay humor, sí, pero también crítica, poesía y política».

Adaptarse a una realidad cambiante

Preguntado acerca de los cambios que ha experimentado el humor a lo largo de todas estas décadas, el artista considera que «al final» el sistema sigue siendo el mismo. «Hay que tocar las cosas que nos importan, las que forman parte de la realidad de hoy. Esa realidad cambia constantemente y la tecnología nos está abriendo mundos totalmente nuevos. Por ejemplo, la inteligencia artificial: quizá un día me entren ganas de hacer chistes con eso», concluyó.