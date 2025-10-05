Luis Cabrera: «Divulgar buenos contenidos no es sencillo, lo otro es una moda»

Si envías o respondes un mensaje de Instagram a las seis de la mañana corres el riesgo de llevarte una bronca o dar forma a una entrevista algo surrealista con Luis Cabrera Rodríguez (Guanarteme - 1994), profesor de historia en lista de espera y creador de contenidos a través de un escaparate virtual conocido como historiaparagandules. Este canal ya tiene más 33.900 seguidores y sigue creciendo: «No va mal» [sonríe], asegura en plena fase de jet lag horas después de aterrizar en Madrid procedente de Asia: «Estuve con mi novia y mis padres en Sri Lanka... Un país maravilloso, por cierto», apostilla justo antes de responder a un puñado de preguntas de lo más madrugadoras. «Todo sea por levantar este país», justifica.

Tiene más seguidores en Instagram que habitantes algunos municipios canarios.

Y que las cuentas oficiales de muchos ayuntamientos [ja, ja, ja]. No entraba en mis planes que ocurriera algo parecido.

Así se disfruta mejor el éxito, ¿no?

Todo empezó con unos vídeos muy innovadores que generé a partir de la Inteligencia Artificial, unos contenidos divulgativos fáciles de entender. Nada del otro jueves.

¿Cómo empezó todo?

En febrero de 2024. Entonces ya llevaba unos cuantos años encabezando guías al casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria y un montón de anotaciones en libretas y en el móvil sobre datos curiosos para llevar a cabo esas rutas... Estaban desmigajados en relación a la información esencial y, de repente, se me ocurrió unificar esos contenidos en pequeños vídeos [historiaparagandules]. Poco a poco, fui ampliando el radio de acción con temas asociados a la historia de Canarias.

¿Y entre col y col nació ‘historiaparagandules’?

Al igual que a usted, a mí me gusta salir a correr y darme mis paseos. Una tarde estaba medio estresado con todo lo que iba a hacer con los vídeos que ya había creado. Se me ocurrió mientras corría. Pensé que era una buena fórmula para generar curiosidad entre los alumnos más gandules y desmotivados.

Vamos, ¿algo parecido a aquello de lo de «la cabra tira para el monte»?

Soy profesor de Geografía e Historia y mi labor es poner algo de entusiasmo en aquellos alumnos a los que no les gusta la historia o viven de espaldas a nuestro patrimonio. Gandul es una palabra es muy nuestra, un término fácil de recordar y choteado.

Bueno, por lo menos se le ocurrió una buena idea y no le dio una fatiguita...

...corriendo o caminando suelen aparecer buenas ideas, al menos en mi caso. Eso sí, que te venga antes de que un yeyo. [ríe].

¿Qué le dicen los alumnos de sus lecciones virtuales?

Ahora mismo no estoy en activo porque me presenté por primera vez a las oposiciones en junio del año pasado: aprobé la primera parte, la del tema y el supuesto práctico, y caí en la de la programación didáctica... Estoy esperando a que se actualicen las listas para aparecer en algún lugar.

El pan nuestro de cada día de los docentes sin plazas... ¿Esa lista se mueve menos que la cola de la charcutería?

Estoy contento porque los vídeos me ayudaron a aprobar esa parte... Me tocó el siglo XVIII, que es un periodo histórico que domino bastante bien. Escribí un montón de páginas contextualizando nuestra historia, luego en la otra parte me estallé. Yo no pierdo la esperanza, pero algunos conocidos me dicen que no espere cambios hasta septiembre del año que viene... Yo, de momento, sigo con mis visitas guiadas y mis vídeos.

¿Hay cuerda para rato?

Hay cuerda, sí que hay cuerda [silencio]. Lo que no hay siempre es la misma motivación para hacer tres vídeos semanales. También porque no quiero cometer el error de que los contenidos pierdan su rigor histórico por el hecho de que tenga que colgar uno cada dos días. A veces es mejor no correr tanto y meterle algo de calidad al trabajo que haces. A mí me gusta más divulgar e investigar que editar contenidos, pero esa es una parte que si no le metes mano no tienes nada... Divulgar buenos contenidos no es sencillo, lo otro es una moda al alcance de cualquiera. Las redes son así, hay de todo como en un supermercado.

¿Faltan contenidos históricos de Canarias en las programaciones escolares?

En los últimos tiempos se han dado pasos hacia delante, pero sí que faltan contenidos canarios en la programación. Hay asignaturas como Historia y Geografía de Canarias, pero a mí se me ocurre que, por ejemplo, un profesor que no tiene en su programación la obligación de proporcionar unos contenidos canarios a sus alumnos sí que podría recurrir a ejemplos cercanos, de los que tenemos aquí al lado, para explicar por qué un accidente geográfico no existe en las Islas o cuáles son nuestras particularidades y por qué no se dan fuera del Archipiélago.