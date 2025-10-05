La Literaria: nace una editorial canaria independiente para "escrituras feroces y lenguas afiladas"

La literatura como acto de fe, «no como producto sino como territorio, refugio y utopía». Esta es la tinta que irriga las páginas de La Literaria, la nueva editorial independiente con raíz en Canarias creada por Zaradat Domínguez, doctora en Filología Hispánica y profesora de Literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y letraherida apasionada que inaugura su primer capítulo en el mundo de la edición tras una dilatada trayectoria dedicada a la investigación, crítica, revisión, corrección, recomendación y lectura de libros.

Desde el amor por la palabra, la escritura sin normas ni ataduras y la belleza del libro como objeto en la retina, La Literaria se configura como «una editorial independiente, excéntrica, insular», en palabras de su fundadora, que «no fabrica libros, sino que los cuida, los piensa, los hace». «Creemos en la literatura como encuentro. (...) Un diálogo que cuida la palabra frente a su desgaste, que afirma la belleza cuando todo alrededor se desmorona», reza su manifiesto.

«Desde los márgenes miramos al mundo y elegimos exiliarnos en él, hacia él, contra él, como una forma de comprenderlo y transformarlo. Somos seres que habitan el lenguaje y la ficción, y sabemos que solo leyendo a los otros podemos leernos verdaderamente a nosotros mismos».

Aunque su vuelo no contempla fronteras y no se circunscribe exclusivamente al panorama canario, La Literaria mira con mimo el terreno fértil de las letras isleñas con afán de trazar una línea editorial tanto local como universal.

El poeta húngaro de origen judío Miklós Radnót

Su primera publicación armoniza estas coordenadas bajo el título Quizás es todavía, de la escritora y profesora grancanaria Silvia R. Court, que reconstruye en clave novelada la trayectoria del poeta húngaro de origen judío Miklós Radnóti (Budapest, 1909 - Abda, 1944), una de las voces más destacadas de la lírica moderna húngara, asesinado por los nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial. «Desde el Budapest de entreguerras hasta los campos de trabajo forzados, la novela sigue la huella de un hombre que nunca dejó de escribir, incluso cuando todo parecía perdido», anuncia el libro, que además incluye una selección de poemas del autor. «Quizás es todavía es una apuesta por la memoria, la literatura y la fuerza de la palabra frente al horror».

La presentación del libro, que constituirá a su vez la puesta de largo del sello, tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia del tándem formado por autora y editora.

«Silvia R. Court es una maravillosa escritora», declara Zaradat Domínguez, quien fuera faro de lectoras y lectores en la desaparecida librería Azulia de la calle Venegas. «Y el libro es una joya porque es el descubrimiento de un autor, al que denominan ‘el gran poeta trágico de Hungría’ y que no es absolutamente nada conocido aquí, con lo cual tenemos un reto y una labor por delante de promoción y divulgación de su obra», continúa. «La historia es dramática y al mismo tiempo preciosa: toda su vida está rodeada de muerte y, sin embargo, toda su poesía es un destello de luz y belleza».

En paralelo, La Literaria ya ha anunciado que busca el rugido de «escrituras feroces y lenguas afiladas». «En medio del ruido, elegimos la palabra», concluye el manifiesto. «No hacemos libros; creemos en ellos».