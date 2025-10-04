Elena Ramírez: «Las nuevas generaciones son mejores lectores»

Era una muchacha cuando, a mediados de los 90, agoreros que iban a Fráncfort anunciaron el fin del libro de papel. ¿Cómo vivió ese momento y cómo lo ha vivido el sector, que de hecho ahora comparte el nuevo esplendor del libro?

Es más fácil decir lo segundo. Porque yo creo que uno edulcora el recuerdo. Pero sí me acuerdo de aquel anuncio, según el cual la edición digital iba a tener un auge increíble. Y de hecho durante unos años esa predicción crecía y crecía y crecía hasta que nos dimos cuenta de que aquel auge tenía un tope a partir del cual ya no avanzaba más.

¿Y ahora?

Lo que ha pasado ahora es muy diferente. No solamente es que el digital ha dejado de crecer, sino que las nuevas generaciones prefieren el papel y se vienen a sumar a los lectores habituales que siempre prefirieron leer en ese viejo soporte. Para ellos el papel es el formato rey y, además, cuanto más precioso, mejor acabado, de mejor calidad sea, más se aprecia su valor artesano. Por lo cual el digital se paró y se quedó completamente estancado. Se decía que las nuevas generaciones se apuntarían al nuevo sistema y ha sucedido lo contrario: en digital solo lee la gente mayor porque puede ampliar el tamaño de la letra.

¿A qué atribuye esa insistencia que hubo en advertir que esto se acababa? ¿Lo temió? ¿Qué significado hubiera tenido ese cambio?

Date cuenta de que entonces yo estaba empezando mi carrera profesional, con lo cual supongo que la mejor manera de entenderlo era que se iniciaba una nueva era justo cuando yo debutaba en el oficio, así que tenía que integrarlo en mi forma de ser. Es evidente que el mundo editorial ha cambiado más en estos últimos 15 años, por la tecnología, sobre todo, que en las épocas anteriores. También oía a mis mayores decir que eso, el apocalipsis del papel, iba a pasar, porque ya se había augurado muchas veces antes, y ahí seguía el viejo papel. Se decía que el papel estaba en crisis, que la novela iba a dejar de existir… Esas visiones apocalípticas parecen recurrentes. Y aquí está el libro. De papel.

Yo escuché decir, al llegar a Alfaguara, que a Cortázar había que traducirlo al español... de España.

Y yo escuché cosas que luego no han sido verdad, como que la novela negra iba a ser más que la novela, que se iba a acabar la literatura… He escuchado de todo.

¿Qué ha escuchado con más intensidad que luego no ha ocurrido?

Uy, me cuesta responder a algo tan genérico… Quizá esa idea de que los verdaderos lectores estuvieran desapareciendo y que la literatura se va a acabar, que ahora se leen cosas peores, que el verdadero lector ya no está ahí, que desaparecerá con las nuevas generaciones de lectores… Y no solamente eso no es verdad, sino que las nuevas generaciones son cada vez mejores lectores, que se van sumando a la lectura de calidad. A lo mejor entran a través de la literatura fantástica o romántica, pero después dan el salto a autores como Margaret Atwood, por ejemplo. Yo lo observo en los hijos de autores nuestros, como Isaac Rosa o Jesús Carrasco, niños a los que he visto crecer y en los que he ido viendo evoluciones en sus gustos de lectores, abrazando otras literaturas. Y eso es muy bonito de ver.

Nuevos lectores de veras…

El otro día me pidió Ricardo Menéndez Salmón que, por favor, Eduardo Mendoza le firmara La verdad sobre el caso Savolta para su hija, y yo he visto cómo la hija de Ricardo ha estado leyendo otro tipo de literatura que podría considerarse menos literaria. Cuando se forja un lector no importa que lo haga a fuego lento, porque cuando ya es lector lo será para siempre.

En Seix Barral encontró mucho talento que ya estaba allí y luego ha descubierto muchos otros. ¿Cómo es su vida como editora en el lugar al que puso nombre Carlos Barral?

Mi paso por Alfaguara me allanó parte del camino, porque algunos autores que había allí luego pasaron a publicar conmigo en Seix Barral. Aunque ya había de antiguo relaciones suyas conmigo o con mi nueva editorial, como fueron los casos de Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina o Elvira Lindo, así que no hubo tanta extrañeza. Trabajaba sus textos, los acompañaba en su camino de escritores… Diferente fue la aproximación, por ejemplo, con autores como Eduardo Mendoza. ¡Yo hacía cola de jovencita para que él me firmara libros, cuando ni sabía que algún día fuera a ser editora! Le pedía autógrafos bajo el sol del Retiro y ahora le acompaño en las ferias mientras la gente le va gritando ‘¡guapo, enhorabuena por el premio!’ cuando ganó el Princesa de Asturias. Y esa es una bella cosa de vivir.

En todo lo que ha vivido, ¿qué es lo más emocionante como editora?

Ha sido muy emocionante la amistad que se forjó con Paul Auster, no sólo por la compañía que le hice cuando ya estaba enfermo… Pasan los años y la relación con un autor como él, ante la enfermedad de su hijo, ante sus propios padecimientos, ante una vida que no fue dulce, que tuvo tan grandes dificultades, se convirtió en una relación muy bella, muy emocionante. Mi relación con Don DeLillo y con Mendoza ha sido también muy grata, muy hermosa, una amistad preciosa. DeLillo me llamaba desde Nueva York una vez a la semana durante el confinamiento, pero no solo para decirme cómo estás, sino para charlar, para hacer compañía. Los dos, Don y Mendoza, forman parte de mi corazón, los dos comparten algo que admiro mucho: esa formalidad, esa corrección, de muy vieja escuela en el mejor sentido, que ha permitido una bella relación personal.

¿Y los contratiempos?

Los contratiempos son duros. Ayer tuve uno, afortunadamente no fue grave, pero me decía a mi misma que formaba parte de la profesión. En este trabajo la relación personal se mezcla con la profesional y se comparte. En algunos momentos tienes que dar un paso atrás para decir que esto es parte de la profesión y no pasa nada. A veces sí duele, pero de esos, de los que duelen, he tenido pocos contratiempos.

El universo de la edición es reino, también, de los agentes. ¿Cómo lo lleva?

Ahora hay una proliferación enorme de agentes, en España y fuera de España. Hay mucha facilidad para poder tejer una red de contactos muy fuerte entre las agentes del mundo. Hay muchas, pero también es verdad que hay más autores. Por decirlo de alguna manera, el mundo de la edición se ha descentralizado mucho. Ya no se circunscribe a Madrid y Barcelona, que es el núcleo duro. Ya no están todas las agentes y todos los autores en los mismos sitios. Ahora, en cualquier lugar y desde cualquier sitio, puede surgir un autor formidable, sin intermediación de agente o sin esa conexión. Eso facilita que de cualquier sitio te lleguen propuestas directamente. Me pasó con Jesús Carrasco. Ahora sucede con más frecuencia porque el e-mail u otras redes lo facilitan. Creo que el papel del agente ha cambiado mucho, ya no es el que conocí cuando empecé mi trabajo de editora en Alfaguara.

Algo interesante del trabajo de editor debe ser que un éxito ajeno sea, de algún modo, el tuyo. Esa alegría forma parte de su historia.

El reciente premio Princesa de Asturias a Eduardo Mendoza me hizo mucha ilusión, por ejemplo. O cuando a Ignacio Martínez de Pisón le dieron el Premio Nacional de Narrativa. Hay unas fotos muy bonitas cuando ese día él llega a la editorial para una rueda de prensa y nos damos un gran abrazo; estamos ahí con los ojos cerrados como si no quisiéramos que se acabara ese momento de alegría. Compartir no siempre es feliz: también compartes una mala crítica, sobre todo cuando sabes que hay una debilidad y tú no encuentras cómo aliviarla, cómo proteger al que sufre un contratiempo.

La crítica literaria. ¿Asusta? ¿Cómo ve el género?

Casi me interesa más tu opinión como periodista, yo ando un poco perdida. A veces me da la impresión de que la crítica como género está desapareciendo de todas partes.

América Latina es ahora, allí y aquí, una enorme cantera de literatura. ¿Cómo ve esa potencia tan impresionante?

La veo de forma muy admirativa y, en gran medida, esa cantera está pivotada por mujeres, como Samanta Schweblin, que está teniendo una entrada formidable en EEUU y en Inglaterra y en otros países de Europa, una entrada muchísimo mejor que la que tiene por esos mundos la literatura que se hace en España. Es como si de repente las tornas hayan vuelto a cambiar y este pueda ser un fenómeno cíclico. Yo creo que los latinoamericanos están haciendo cosas increíblemente buenas. En Argentina, por ejemplo, hay ya una red de librerías impresionante. Lo veo con admiración.

¿Cree que se vislumbra un nuevo boom latinoamericano?

Así lo están llamando.

Hablemos todavía de agentes y editores. ¿Dónde acaba uno y empieza el otro en su trabajo con el autor?

Depende de cada uno. En mi caso hay autores que, tengan o no tengan agente, trabajan conmigo el texto, así como la decisión sobre si merece la pena guardar el libro o ya está listo para ser editado. Y hay otros autores que ya envían su libro habiendo tomado esas decisiones con su agente. Depende del autor y de la relación que tengas con ellos.

¿Qué papel juega la ilusión en su trabajo?

Ay, tanto, tantísimo. Porque yo creo que es un trabajo que está más allá del deber mismo del cumplimiento del orden del día. Trabajas con personas frágiles e hipersensibles, y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. Una vez recibí un manuscrito, el autor me pedía opiniones, yo se las envié y él me escribió de inmediato: ‘¿Eso significa que no te ha gustado?’. Me sentí horrible. Luego me pidió perdón: era el libro con el que más inseguro se había encontrado. Se trabaja con un material muy sensible: el autor. Y eso te da mucha responsabilidad, y muchas satisfacciones.

¿La fragilidad también visita la casa del editor?

Sin duda, claro. La fragilidad, el cansancio, la hipersensibilidad… Yo creo que también somos un poco zahoríes de determinados talentos que detectamos porque también tenemos una sensibilidad muy entrenada.

Tiene autores como Mendoza, Muñoz Molina, Vila-Matas, Rosa Montero, distintas edades, diversas naturalezas literarias y humanas. Los conoció de muy joven y ahora es veterana.

Sí, desde entonces a este momento estar con ellos, trabajar con ellos, ha tenido distintas gradaciones, he vencido ciertas inseguridades, ahora es un trato más de tú a tú. Sus libros han sido trabajados por nosotros a veces desde la concepción de la idea y eso ha convertido en más natural la relación de trabajo.

Mientras se desarrolla esta conversación, cerca de usted se halla uno de los grandes escritores de esta lengua y de su editorial, Enrique Vila-Matas. ¿Cómo ha sido su relación con éste y con grandes prosistas?

Con Enrique ha sido una relación muy buena y, además, progresiva. Él venía de Anagrama, de trabajar con Jorge Herralde. Al principio la nuestra era una relación desigual, pero creo que con el tiempo hemos ido trabajando los textos con gran ligereza. Eso le gusta mucho a él y a mí me gusta también. Del trabajo de editora lo que más me gusta es trabajar la cocina, los libros. Cuando lo disfruta un autor es también cuando el editor lo disfruta, cuando el escritor no te siente como una intrusión. Es muy hermoso trabajar con ellos.