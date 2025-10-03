JUICIO
Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución
El rapero, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual
EFE
El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue este viernes sentenciado en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.
Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya son 13 los procesados de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto
- Giedraitis: 'Es la primera vez que mi mujer me da las gracias
- La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII
- Canarios que se hacen pasar por asiáticos: el escándalo afecta a dos jugadores que pasaron por el CD Tenerife
- Plenilunio llena Santa Cruz de Tenerife de arte urbano, mercadillos, gastronomía y conciertos
- Narcotráfico en Tenerife: Intervienen 1.500 kilos de hachís cerca de Los Cristianos
- Muere un hombre de 64 años en una salida de carretera en Tenerife
- Dos cargos del Cabildo de El Hierro, a juicio por prevaricación urbanística