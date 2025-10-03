El arte de Fernando Álamo ‘se asoma’ a la calle Castillo

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife estrenó ayer jueves su nuevo espacio expositivo La ventana, con una obra creada ex profeso por el Premio Canarias Fernando Álamo. La intención, al inaugurar esta iniciativa, es albergar obras inéditas como estas que podrán ser vistas en todo momento desde la transitada calle del Castillo, en el mismo centro urbano de Santa Cruz de Tenerife, justo en la fachada baja del edificio que es sede social de esta entidad cultural, en el número 43 de esa vía.

El artista tinerfeño afincado en Las Palmas inaguró ayer, a las 19:00 horas, este recurso que ha recibido el nombre de La ventana. Espacio intervenido. Con esta muestra, que es uno de los proyectos expositivos que componen el programa general concebido para celebrar su centenario, el Círculo suma tres exposiciones diferentes en sus instalaciones.

Así, a la exhibición ya indicada se unen otras dos: Nudos y enredos 1/5, con una muestra colectiva de Teresa Arozena, Martín y Sicilia, Meneiba Lemes y Andrea Allgayer; y la selección individual de la joven Idaira del Castillo, con el título Sechium Edule con Agüita Guisada. Estas permanecerán abiertas hasta el 14 de noviembre, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00, de martes a sábado.

El proyecto, concebido y comisariado por Octavio Zaya, habilita parte de la fachada del edificio sede del Círculo de Bellas Artes para crear un espacio experimental que asome la institución a la calle. La ventana ofrecerá cada mes –tras esta primera aportación artística del Premio Canarias 2014– obras únicas de otros creadores. Esta invitación tan peculiar al disfrute del arte, desde la misma calle y durante las 24 horas del día, busca servir de reclamo o aliciente para el paseante de la concurrida calle del Castillo. La pieza de Fernando Álamo es una intervención con el título Jardín Domínguez y se podrá observar desde ayer, 2 de octubre, al 3 de noviembre próximo.

La ubicación de la institución cultural tinerfeña juega un papel primordial en el carácter, las responsabilidades y las obligaciones del Círculo de Bellas Artes para sus visitantes y el público en general. La bullente y energética calle del Castillo es un espacio urbano que acoge establecimientos y comercios y, como también ocurre con el resto del barrio, atrae tanto a ciudadanos locales como a turistas nacionales y extranjeros.

El tinerfeño Fernando Álamo explica en el folleto dedicado a su obra pictórica que, desde hace años, acumula multitud de pequeñas notas, recortes varios, recetas y fórmulas, fotografías de diversa índole, libros, revistas, periódicos y documentos de arte, postales, catálogos, trozos y fragmentos con las ideas, palabras y dibujos que va anotando en diferentes cuadernos en sus idas al estudio. «En este deambular sin tino aparecen conceptos que a veces no tienen continuidad y que otras están perfectamente engranados», añadió. n