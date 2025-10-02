Una piscina de 20.000 litros sobre el escenario y un reto insólito para la soprano: Tenerife acoge el estreno europeo de la ópera 'Yerma'

Dos horas cantando sin descanso una partitura compleja, musical y dramáticamente muy exigente. Ese es el reto que asumirá, el próximo 14 de octubre, la soprano Berna Perles. Se meterá en la piel de Yerma en la ópera homónima basada en la obra de Federico García Lorca. A todo esto hay que añadir que estará, buena parte de esa representación, mojada y dentro de una piscina.

¿Cuándo?

La llegada de la ópera Yerma es todo un hito para Ópera de Tenerife. No solo se trata del primer título de abono de la temporada sino que será la primera vez que esta creación del compositor Heitor Villa-Lobos se representa en Europa.

Las funciones tendrán lugar los días 14, 16, 17 y 18 de octubre en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. Para que este título sea una realidad han tenido que unirse, en coproducción, Auditorio de Tenerife, Teatro de la Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil).

Creada en 1956, no se estrenó hasta 1971 en Nuevo México. Ya habían pasado 12 años desde el fallecimiento de su autor. Nunca, hasta ahora, había sido puesta en escena en Europa y todos los que asistieron este jueves 2 de octubre a la presentación oficial de la producción coincidieron en apuntar que no hay "mejor lugar para estrenarla que aquí, en Tenerife".

Imagen de la presentación del título con todo el elenco y representantes institucionales. / María Pisaca

Una puesta en escena única

Para rizar aún más el rizo, el director de escena, Paco Azorín, y su equipo han ideado una gigantesca piscina con capacidad para 20.000 litros de agua sobre la que actuarán los cantantes durante la primera parte de la representación. Incluye un circuito cerrado para poder reutilizar todo el líquido en las distintas funciones, que estará tratado y climatizado para velar por la salud de los intérpretes.

Al finalizar la producción, y tal y como explicó el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, el agua será repartida entre varios agricultores de la Isla para su uso en el regadío.

A acto de presentación acudieron también el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; el mencionado Paco Azorín y la soprano protagonista.

Perles se pondrá en la piel del personaje lorquiano en tres de las cuatro funciones. La exigencia física del papel hace necesario que sea sustituida en una de ellas, la del día 17, por María Miró. "Me siento genuinamente agradecida por prestar mi voz y mi piel a esta Yerma", dijo Perles visiblemente emocionada.

El elenco

El elenco de la producción se completa con Alejandro Roy, que cantará el personaje de Juan, el marido de Yerma; el barítono Javier Castañeda, que se transformará en Víctor, el amigo de la infancia de la protagonista; la mezzosoprano Anna Gomà, que hará el papel de María, la amiga de Yerma, que sí tiene hijos; y Dolores, una especie de hechicera, cobrará vida con la mezzosoprano María José Montiel.

Otros papeles

Diferentes roles como viejas, muchachas, cuñadas y lavanderas serán interpretados por las mezzosopranos Belén Elvira, Guadalupe Barrientos y Alexandra Urquiola; y las sopranos Zayra Ruiz, Marga Cloquell y Carmen Mateo. El tenor Alberto Ballesta interpretará al macho.

Además del elenco, cantarán sobre el escenario el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo, con la participación de partiquinos, bajo la dirección de Miguel Ángel Arqued. También habrá actores, actrices y figuración infantil, que encarnan a los hijos que la protagonista no puede tener.

La Orquesta Sinfónica de Tenerife estará dirigida por el maestro Luiz Fernando Malheiro, quien se ha encargado de la revisión crítica de la partitura que se estrena en estas funciones, convirtiéndolas en un reestreno absoluto. Además, el maestro Pablo Urbina llevará la batuta el viernes 17.