Motivos de salud obligan a Quevedo a suspender su concierto en el Roig Arena: ya hay nueva fecha
El artista canario anuncia que tiene que posponer su concierto "por motivos de salud" con un comunicado a través de sus redes sociales
Amparo Barteta
El concierto de esta noche de Quevedo era de lo más esperados del Roig Arena y, quizás por ello, la cancelación se convirtió en todo un drama para los miles de aficionados que, desde primera hora de la mañana, hacian cola en la puerta del recinto para tener un buen lugar.
El propio cantante, poco después de las 13.30 y a través de sus redes sociales, anunciaba la suspensión por "motivos de salud" y anunciaba la el concierto quedaba postpuesto para el día 25 a las 19 horas.
El comunicado de la organización es el siguiente: "Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto de Quevedo, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 2 de octubre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19.00 horas.
En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.
Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.
