El Cabildo de Tenerife propone honrar a Dulce Xerach poniendo su nombre al Espacio Cultural El Tanque

El Cabildo de Tenerife trasladará al Gobierno de Canarias la propuesta de que el Espacio Cultural El Tanque lleve el nombre de Dulce Xerach, política y escritora tinerfeña fallecida el pasado jueves en Madrid.

El anuncio lo hizo la presidenta insular, Rosa Dávila, acompañada por el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Dávila expresó las condolencias de la Corporación a la familia y destacó que El Tanque es “uno de los espacios que mejor representa la personalidad de Dulce Xerach, por su defensa de la cultura y su espíritu reivindicativo y transgresor, gracias al cual se logró mantener en pie un símbolo del patrimonio industrial convertido hoy en referente cultural”.

El papel de Dulce Xerach en El Tanque

Durante su etapa como consejera de Cultura del Cabildo (1995-2003), Dulce Xerach fue determinante en la creación del Espacio Cultural El Tanque. En 1997, a partir del proyecto de rehabilitación del arquitecto Fernando Menis, este antiguo depósito industrial se transformó en un espacio cultural. El estudio de arquitectura AMP adaptó la estructura original y reutilizó materiales procedentes de la refinería entonces en desmantelamiento, conservando así su carácter industrial.

Espacio Cultural El Tanque en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Un referente de la creación contemporánea

El Tanque forma parte de los tres centros expositivos que gestiona el Gobierno de Canarias en Tenerife, junto a la Sala de Arte Contemporáneo y la Sala Cabrera Pinto. Está dedicado principalmente a la creación visual contemporánea, con especial protagonismo del arte isleño, y abierto a la participación ciudadana. También acoge actividades musicales y multidisciplinares.

Ubicado en Santa Cruz de Tenerife, en la zona de Cabo Llanos, el espacio ocupa el antiguo depósito número 69 de la refinería, el único vestigio visible del pasado industrial del área. Desde 1997 es escenario de exposiciones, instalaciones artísticas, performances y eventos culturales de relevancia, como el festival Keroxen. En 2014 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, por su valor como patrimonio industrial.

Una defensora de la cultura

Dulce Xerach destacó por su firme compromiso con la cultura y el patrimonio. Licenciada en Derecho y experta en gestión cultural, ejerció como viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias y consejera del Cabildo de Tenerife. Fue además impulsora de la novela negra en Canarias con la serie protagonizada por la inspectora María Anchieta, presidenta del Círculo de Bellas Artes, y promotora de proyectos clave como Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y el propio Espacio Cultural El Tanque, referente de la defensa del patrimonio industrial en la isla.