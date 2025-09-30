Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero

La voz suave y a la vez rebelde de Pablo Guerrero (Esparragosa de Lares, Badajoz, 18 de octubre de 1946) se ha apagado este 30 de septiembre. El cantautor extremeño ha fallecido en Madrid este viernes, según ha podido confirmar el Periódico Extremadura. Muy apreciado en el mundo de la música, y con una legión de seguidores, el artista que ha cantado el pensamiento de una generación ha fallecido víctima de una larga enfermedad.

Su compañero y amigo, el cantautor Miguel Ángel Gómez Naharro, ha mostrado la consternación que existe en estos primeros momentos, tras conocerse su muerte, en su círculo cultural más cercano. "Con él se marcha el padre de los poetas actuales extremeños, una maravilla de persona, un creador que debe figurar en primera fila, como poeta y cantautor, cuando se analice el arte a caballo entre el siglo XX y XXI".

Uno de los grandes representantes de la canción protesta, Pablo Guerrero fue un símbolo de resistencia y esperanza durante el tardofranquismo y la transición española. También se convirtió en uno de los más emotivos guardianes de la memoria de una Extremadura olvidada, de una emigración llena de despedidas, de necesidades y muchas veces de miseria.

Un primer himno

Nacido en la Siberia extremeña, realizó sus estudios de Bachillerato y Magisterio en Badajoz y Sigüenza, respectivamente, y luego se trasladó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras, con especialización en Literatura. Sus primeras incursiones en la música se centraron en la investigación del folclore extremeño. Su carrera abarcó más de cinco décadas, con la publicación de numerosos álbumes a partir del primero, A cántaros (1972), un himno para los jóvenes de unos años setenta que buscaban más que todo la libertad y la democracia, que estaba cada vez próxima, aunque por entonces poco la aventuraban con nitidez.

Su música integró influencias del folk americano, el rock, el jazz y, más tarde, ritmos africanos y sonoridades electrónicas, con la colaboración de músicos como Suso Saiz.

Entre sus reconocimientos destaca la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2009, y la Medalla de Extremadura, que recibió en el año 2000.

En 2001 se llevó el Goya a la Mejor Canción Original, por 'Tu bosque animado', del filme 'El Bosque Animado'.

Pablo Guerrero fue además colaborador de El Periódico Extremadura, con sus artículos reunidos bajo el epígrafe 'Memorias de Humo'.

Se retiró de la música en 2021, con la edición del álbum Y volvimos a abrazarnos, que contó con la participación de amigos y compañeros músicos.

En palabras cantautor y productor Ismael Serrano, "Pablo es una referencia para los cantautores de este país, no sólo porque es autor de canciones maravillosas, sino porque es un ejemplo de inquietud musical, de búsqueda permanente, y ejemplo también de honestidad y coherencia".