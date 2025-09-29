Trump anuncia aranceles del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos

El guion de la segunda presidencia de Donald Trump se está escribiendo con los aranceles como uno de sus recursos principales y este lunes le ha tocado al cine. El republicano ha anunciado con un mensaje en Truth Social que va a imponer gravámenes del 100% “a todas y cada una de las películas hechas fuera de EEUU”.

Como acostumbra cuando hace sus anuncios por redes sociales, Trump no ha dado detalles de cómo funcionaría ese nuevo régimen arancelario, un auténtico terremoto en el mundo audiovisual con el que ya había amenazado en mayo, una amenaza tras la que la Casa Blanca anunció que no había una decisión definitiva.

Guerras internas

Lo que el mensaje de Trump este lunes sí evidencia es cómo usa una guerra comercial de impacto global con un enfoque político doméstico. En su anuncio de este lunes, en el que asegura que “otros países han estado robando” el negocio cinematográfico estadounidense con tanta facilidad “como robarle caramelos a un niño”, afirma que California, el estado que incluye Hollywood, ha sido “golpeado con especial dureza” y aprovecha para disparar contra Gavin Newsom. El gobernador demócrata se ha alzado como el archienemigo político del presidente, que en su mensaje le llama “incompetente y débil”.

